El intendente Cortés autorizó el aumento del boleto de colectivo en Bariloche

La empresa Transporte Amancay SRL (MI BUS) presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche. (foto de archivo)

En los próximos días, los residentes y turistas que suban a un colectivo de la empresa Mi Bus pagarán el boleto con el aumento que el intendente de Bariloche, Walter Cortés, autorizó en una resolución que dictó este miércoles.

Según la resolución 195-I-2026, Cortés autorizó la suba de 1.895 a 2.045 pesos, con 71 centavos, el boleto mínimo para no residentes, lo que representa un incremento de casi el 8%.

Mientras que los residentes, que pagan hasta ahora 1.481,06 pesos por el boleto, abonarán, cuando se implemente la suba, 1.534 pesos, con 28 centavos. Es decir, alrededor de un 3,5% de aumento.

La diferencia del costo del boleto que pagan los turistas con respecto a los residentes se explica por el descuento del 25% que se aplica en la tarifa a los habitantes de Bariloche. Ese porcentaje, lo paga la Municipalidad.

En la resolución, Cortes dispuso que los incrementos en la tarifa entrarían en vigencia a partir del 26 de enero último. Pero desde el Ejecutivo municipal explicaron a Diario RÍO NEGRO que como recién este miércoles salió la resolución del intendente, va a demandar por lo menos jueves y viernes cumplimentar los pasos administrativos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Por eso, adelantaron que los aumentos se aplicarán desde este fin de semana o a partir de la próxima semana.

Los nuevos valores

El incremento dispuesto por Cortés va en línea con los nuevos valores que había solicitado en noviembre pasado la empresa. No obstante, los incrementos autorizados están por debajo de la inflación acumulada.

En la resolución, Cortés estableció que el boleto de la sección I, II y III costará $2.045,71; la sección IV, $2.966,48; la sección V y VI, $3.768,40 y por la sección VII y VIII se abonarán 4.568 pesos con 27 centavos.

Autoriza a la empresa Transporte Amancay SRL (Mi Bus) a cobrar 7.057 pesos, con 76 centavos el boleto del TUP de la Linea 55 “Catedral” por el Ramal 1 (avenida Bustillos) y Ramal 2 (avenida Pioneros), como servicio especial circulando ambos por arterias Municipales y Provinciales; desde Terminal de Ómnibus hasta el Cerro Catedral y viceversa.

Mientras que el boleto de la Linea 72 desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto internacional de Bariloche costará 6.264 pesos.

La resolución autoriza “a los residentes registrados en la oficina SUBE, con domicilio en el DNI en Bariloche una tarifa especial y única equivalente al valor de las secciones I, II y III con un descuento del 25%; siendo el importe $1.534 pesos con 28 centavos” aplicable a todos los recorridos y secciones para todos los usuarios del TUP, que no sean beneficiarios de la tarifa social federal y de ningún otro beneficio, no siendo este acumulable.

El subsidio de la Municipalidad de Bariloche

“La diferencia entre las tarifas autorizadas en los artículos 3 a 6 precedentes y la tarifa única aplicable a los residentes fijada en este artículo será subsidiada por la Municipalidad”, destaca la resolución del intendente.

En los considerandos de la resolución, el intendente destacó que el último ajuste tarifario entró en vigencia el miércoles 13 de mayo de 2025, según Resolución Nº 894-I-2025.

Explicó que el representante de la empresa prestataria del servicio público había solicitado la revisión de la tarifa del TUP, atento a la quita del subsidio nacional, los índices inflacionarios, el incremento de insumos, repuestos, lubricantes, combustible; etc.

En la resolución, Cortés mencionó que el Gobierno municipal “solamente cuenta con el aporte del Subsidio Provincial; insuficiente para mantener el servicio del TUP”.

Sin embargo, el Gobierno provincial eliminó los subsidios destinados al servicio de transporte urbano de pasajeros de varias ciudades, entre ellas, Bariloche.

Cortés destacó en los considerandos de la resolución que “el Transporte Urbano de Pasajeros a nivel Nacional, está atravesando una crisis considerable que pone en riesgo su continuidad. que es imprescindible y necesario dada la crisis del transporte, adecuar la tarifa del transporte urbano de pasajeros”.

Señaló que el municipio cumplió con la convocatoria a Audiencia Pública, como establece la Carta Orgánica Municipal para discutir las tarifas de los servicios públicos. Esa audiencia se hizo el 17 de diciembre pasado.

El intendente destacó que desde la Asesoría Letrada municipal emitieron el 29 de diciembre pasado el dictamen 462-A.L-2025, “donde considera válido todo el proceso administrativo llevado adelante”.