Bariloche: fuerte demanda para acceder al gas natural tras el levantamiento de las restricciones

Miles de familias esperan acceder en las próximas semanas al servicio de gas natural en Bariloche. (foto de archivo)

“Han sido cuatro años que, la verdad, muchas familias la pasaron mal. Yo no sabía lo que era pasar frío, aprendí a pasar frío como muchas familias y gracias a Dios este año es el año que tenemos gas”, exporesó ayer Marcela Tiznado, que confía que este invierno no volverá a sufrir por las bajas temperaturas en su vivienda de Bariloche.

Como Marcela, miles de personas en esta ciudad y localidades de la región cordillerana esperan acceder en las próximas semanas a un servicio esencial, a partir de la liberación de las factibilidades que anunció Camuzzi a mediados de diciembre pasado.

La apertura de las factibilidades se dispuso por las inversiones que la empresa distribuidora ejecutó para la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico. Las fac tibilidades estaban suspendidas desde julio del 2022.

El lunes, que se habilitó el funcionamiento de la plataforma online de la empresa para retomar los trámites para acceder al gas natural en Bariloche, se hicieron 70 rectificativas de factibilidad, únicamente en la sucursal de esta ciudad. Así lo informó este martes el exconcejal Pablo Chamatropulos, presidente del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec) en una conferencia de prensa, en la sede del Colegio de Arquitectos local.

“Ayer (por el lunes) estuvimos en la puerta de Camuzzi con varios de los usuarios afectados iniciando la primera etapa del trámite”, contó Chamatropulos. El Codec promovió el año pasado un amparo colectivo en la justicia federal para que miles de usuarios con trámites iniciados ante Camuzzi pudieran acceder al servicio del gas natural en sus domicilios.

El titular del Codec agradeció el acompañamiento del Colegio de Arquitectos, representado en la rueda de prensa por la arquitecta María Montón. “En el comproimiso de la comisión directiva pudimos encontrar el acompañamiento para una solución clave dentro de los problemas que tiene Bariloche que son muchos y que este era uno de ellos”, sostuvo Chamatropulos.

“Estamos muy contentos para dar esta noticia a la comunidad. Ya hablamos con los matriculados. Ellos están asesorando a los usuarios para poder avanzar con los trámites”, dijo Montón.

Unas 5 mil familias esperan por el servicio

“Agradecida por el esfuerzo que se ha hecho en este tortuoso proceso”, explicó Tiznado. “No es solamente no tener la factibilidad del gas entrar a tu casa y prender la estufa y tener el calor de hogar. Uno siempre dice calor de hogar que hace dos inviernos que yo no lo tengo y muchas familias hace cuatro que han pasado frío chicos, adultos mayores”, afirmó la mujer.

Chamatropulos dijo unas 5.000 famlias bartilochenes y 15.000 en la región esperan acceder a ese servicio. “Hay quince mil familias, como la de Marcela, que tuvieron este problema de no poder mudarse, de tener un sobrecosto, de pasar frío”, aseguró. Y valoró que ahora “hay una solución de fondo”.

En la empresa Camuzzi confirmaron este martes que está habilitado el proceso para que gestionen los tramites los usuarios, que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas, pero no tenían por el momento él número de solicitudes. Ese dato se conocerá en los próximos días cuando se elabore la estadística correspondiente.

“La realidad es que cuando las factibilidades se frenaron y se hizo público el tema, la gente dejó de solicitar el gas”, recordaron.

Tiene que haber red de gas habilitada

Chamatropulos aclaró que cada uno de los usuarios tiene que hacer un trámite con el gasista matriculado que le hace el trabajo. “Tiene que hacer una rectificativa de factibilidad, es un trámite muy sencillo, es digital interviene el matriculado y el usuario que tiene que aprobarlo en una plataforma digital”, indicó.

Dijo que no hay prioridades en cuanto a los sectores de conexión en la ciudad. “No es que los que estuvieron antes del 2022 con una negativa se lo van a dar más rápido, no hay una zona por encima de otra. Los trámites empiezan nuevamente desde el día de ayer (por el lunes)”, destacó.

Señaló que habrá que hacer extensiones de redes donde no hay. “Ahora que hay gas hay que empezar a desarrollar esas redes”, aseveró Chamatropulos.

Silvina, gasista matriuculada, explicó que la plataforma el lunes estuvo como colapsada. Y enfatizó: “para las personas que no tengan la red de gas que pase por sus veredas, se considera que esa área no está servida. Hay que hacer la extensión de red y cuando esté habilitada ahí recién se puede iniciar los trámites”.

Las obras clave

La empresa Camuzzi informó a mediados de diciembre pasado que estaba ejecutando las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico conforme lo planificado. Dijo que esas obras permitieron a la compañía liberar las factibilidades de gas natural en toda la región.

Afirmó que demandarán una inversión superior a los 51.800 millones de pesos de los cuales 25.000 millones fueron financiados por lo bancos provinciales del Chubut y Neuquén.

Indicaron en ese momento que la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico “contempla la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Rio Senguer, otra Planta Compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual Planta Compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa”.

Destacaron que ya se concretó “la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín”.

Indicaron que esta vinculación “permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectar de manera directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, fortaleciendo la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio”.

El sistema de transporte y distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 de loops, superando los 1.700 kilómetros de extensión de cañerías. El sistema abastece a un total de 25 localidades de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.



