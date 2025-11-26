Usuarios pidieron precisiones por la factibilidad de gas en Bariloche

Estiman que hay 15.000 usuarios en toda la Patagonia a la espera de conexiones de gas. Foto: Archivo

Vecinos que esperan acceder a la conexión de gas natural junto al Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec) pidieron este miércoles a Camuzzi Gas del Sur precisiones por la habilitación de la factibilidad del servicio que están suspendidas desde mediados de 2022.

Actualmente están en obra varias tareas complementarias del gasoducto Cordillerano en la provincia de Chubut, con un acuerdo entre esa jurisdicción, Río Negro y Neuquén, que aportaron los fondos para concluir los trabajos que permitirán retomar las conexiones en más de 20 localidades cordilleranas, entre ellas Bariloche.

Los usuarios que esperan por el servicio junto a la ONG impulsaron años atrás una acción ante la justicia federal y ahora entregaron una nota en la oficina de Bariloche solicitando información de los plazos de factibilidad y la reactivación de las conexiones, algo que creen posible por la merma de la demanda de gas en esta época, mientras que se concluyen los trabajos.

Fuentes de la empresa indicaron a este diario que las obras están en curso, en tiempo y forma. Señalaron la certeza de que antes del próximo invierno se dará factibilidad de gas.

Camuzzi realiza la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer; el montaje de un nuevo equipo en la planta existente de Gobernador Costa y sumó en los trabajos una tercera planta compresora en Holdich. Todas las tareas están ubicadas en la provincia de Chubut.

El presidente de Codec, Pablo Chamatrópulos, y usuarios volvieron a pedir por las conexiones de gas en Bariloche.

Pablo Chamatrópulos, presidente de Codec, encabezó el nuevo reclamo de información a Camuzzi y entendió que “no se requiere la terminación de la obra para dar factibilidad porque hoy se necesita infinitamente menos gas que en el período de alta demanda”, afirmó frente a las oficinas de la empresa, rodeado de usuarios que tramitaron su conexión y esperan que se habilite la factibilidad.

Según el referente, hay interés de Enargas, el ente regulador del gas, de agilizar los plazos para otorgar factibilidad, pero ese resorte es exclusivo de la empresa que presta el servicio y que realiza la ejecución de la obra.

Chamatrópulos remarcó que se estima que hay unos 15.000 usuarios en toda la región, unos 5.000 serían de Bariloche, que necesitan la conexión de gas aunque se desconoce el número preciso de los que concluyeron sus trámites en Camuzzi. Además señaló que hay familias que tienen riesgo de que “venzan los caños” porque las cañerías tienen una vida útil para ser utilizadas.