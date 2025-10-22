Referéndum de Bariloche: otro pedido de los concejales al STJ

Los concejales opositores que reclamaron al STJ la declaración de nulidad del referéndum popular convocado por el intendente Walter Cortés para el 9 de noviembre manifestaron su preocupación por la demora del fallo, que podría ser emitido apenas dos días antes de la elección, y acudieron al tribunal con un nuevo recurso para pedir una medida cautelar de suspensión.



Según cronograma que se fijó el STJ para que emitan voto sus cinco miembros, la definición no llegaría antes del viernes 7 de noviembre, 48 horas antes del referéndum.



Los concejales Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace, Samanta Echenique, Facundo Villalba y Roxana Ferreyra habían impugnado el referéndum por entender que Cortés erró en llamarlo por su cuenta, sin intervención del Deliberante, y plantearon la existencia de un “conflicto de poderes”, que debe dirimir el STJ.



El procurador general Jorge Crespo emitió su dictamen hace ya dos semanas y les dio la razón a los concejales. Ahora deben expedirse a los jueces y el sorteo determinó que el primero sea Ricardo Apcarian, con plazo hasta el próximo lunes. La secuencia continúa con Liliana Piccinini, Sergio Ceci, Sergio Barotto y Cecilia Criado, que tiene tiempo hasta el jueves 6 de noviembre.



Los concejales, patrocinados por la abogada Griselda Ingrassia, señalaron que si los jueces se toman los tiempos máximos fijados y la sentencia dispusiera eventualmente la nulidad del referéndum “podría darse el escenario en que haya que habilitar días y horas inhábiles para notificar”, con el acto electoral ya organizado e implementado en todos sus detalles.



Observaron que la indefinición sobre el tema genera “estado de gran incertidumbre en la ciudadanía”, además de representar “un importante costo para el erario público, que sería preciso evitar si acaso el STJ recepta el pedido de nulidad”.



La concejal Wallace dijo que no tienen precisión sobre esas cifras.



Resaltó que la oposición al referéndum con la metodología de Cortés fue planteada por cuatro bloques políticos con proyectos muy diferentes, al que habría que sumar también el de JSRN, que no firmó el recurso judicial pero sí avaló la comunicación aprobada en el Deliberante en rechazo de la convocatoria.

El resultado del referéndum es vinculante y la votación obligatoria.

Los concejales insistieron en el “peligro irreparable de la demora” si el fallo llega sobre la fecha.