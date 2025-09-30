¿Qué billeteras virtuales pagan más?: las tasas de Mercado Pago, Carrefour Banco y otras en Argentina

Luego de las nuevas restricciones que comenzó a aplicar el Banco Central (BCRA) que establece que quienes compren dólares deberán esperar 90 días para realizar nuevas operaciones, los ahorristas redireccionaron su atención a las billeteras virtuales por sus tasas. Acá te contamos cuáles pagan más.

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Billeteras virtuales: Mercado Pago, Carrefour Banco y otras, cuáles pagan más

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas o seguras por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking de esta semana se compone de la siguiente manera:

Billetera Virtual Tasa Nominal Anual (TNA) Observaciones Clave Carrefour Banco 45,04 % Cuenta Digital Remunerada (sin FCI) Ualá 37,84% Cuenta remunerada o FCI. Ofrece rendimientos diarios. Naranja X 37,00% Ofrece una cuenta remunerada (no FCI) con rendimientos diarios. Brubank 34,00% Fondo Común de Inversión (FCI) Personal Pay 33,34% Inversión en FCI Money Market. Cocos 32,00% Inversión en FCI Renta Mixta. Lemon Cash 31,39%

Inversión en FCI Renta Mixta. Mercado Pago 30,78% Inversión en FCI Money Market. Prex 30,66% Invierte en un FCI Money Market. Claro Pay 28,96% Inversión en FCI Money Market.

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.