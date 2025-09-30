ESCUCHÁ RN RADIO
¿Qué billeteras virtuales pagan más?: las tasas de Mercado Pago, Carrefour Banco y otras en Argentina

Las tasas de las billeteras virtuales en Argentina causas furor por sus rendimientos diarios. Te contamos como se compone el ranking de esta semana.

Luego de las nuevas restricciones que comenzó a aplicar el Banco Central (BCRA) que establece que quienes compren dólares deberán esperar 90 días para realizar nuevas operaciones, los ahorristas redireccionaron su atención a las billeteras virtuales por sus tasas. Acá te contamos cuáles pagan más.

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Billeteras virtuales: Mercado Pago, Carrefour Banco y otras, cuáles pagan más

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas o seguras por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking de esta semana se compone de la siguiente manera:

Billetera VirtualTasa Nominal Anual (TNA)Observaciones Clave
Carrefour Banco45,04 %Cuenta Digital Remunerada (sin FCI)
Ualá37,84%Cuenta remunerada o FCI. Ofrece rendimientos diarios.
Naranja X37,00%Ofrece una cuenta remunerada (no FCI) con rendimientos diarios.
Brubank 34,00%Fondo Común de Inversión (FCI)
Personal Pay33,34%Inversión en FCI Money Market.
Cocos32,00%Inversión en FCI Renta Mixta.
Lemon Cash31,39%
Inversión en FCI Renta Mixta.
Mercado Pago30,78%Inversión en FCI Money Market.
Prex30,66%Invierte en un FCI Money Market.
Claro Pay28,96%Inversión en FCI Money Market.

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.


Comentarios