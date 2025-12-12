Blindaje de enero: el Gobierno acelera la compra de dólares y los ADRs responden con subas en Wall Street

El dato más relevante para la macroeconomía es la baja del Riesgo País este viernes 12 de diciembre. (Foto: gentileza)

La última rueda financiera de la semana opera con optimismo en Buenos Aires y Nueva York. Tras conocerse ayer el dato de inflación de noviembre (2,5%), los inversores recibieron una señal contundente de solvencia por parte del Gobierno: la compra acelerada de reservas para cubrir los vencimientos de deuda, que se suma a la reciente colocación del bono en dólares.

A media rueda de este viernes 12 de diciembre, el índice Merval mostró un rebote del 0,40%, ubicándose en 2.993.838 puntos. En sintonía, los papeles argentinos en Wall Street (ADRs) operaron con mayoría de alzas, lideradas por el sector financiero y el real estate.

El dato más relevante para la macroeconomía es la baja del Riesgo País. El indicador medido por JP Morgan cedió terreno y se ubicó en 628 puntos básicos, comprimiendo la suba que había registrado ayer.

El ranking del mediodía este viernes 12 de diciembre

El tablero de Rava Bursátil a las 12:00 muestra una jornada favorable para los activos locales, con una clara preferencia por los bancos y empresas de servicios, mientras que las productoras de acero operan en rojo.

Las 5 que suben:

BBVA: +1,59%.

+1,59%. Irsa: +1,57%.

+1,57%. Corporación América: +1,56%.

+1,56%. Cresud: +1,38%.

+1,38%. Banco Supervielle: +1,14%.

Las que bajan (o se mantienen):

🔴 Ternium: -0,30%.

-0,30%. 🔴 Tenaris: -0,07%.

-0,07%. 🟡 Banco Macro: +0,03% (opera prácticamente neutra).

+0,03% (opera prácticamente neutra). 🟡 YPF: +0,17% (suba marginal tras la corrección de ayer).

+0,17% (suba marginal tras la corrección de ayer). 🟡 Pampa Energía: +0,23%.

La estrategia del «blindaje» de enero

La calma cambiaria y la recuperación de los bonos tienen una explicación detrás de escena. Según reportó Bloomberg, el Tesoro argentino activó un mecanismo agresivo para asegurar los dólares necesarios para los pagos de deuda de enero.

A la colocación de un bono en dólares por US$ 1.000 millones del miércoles (neto US$ 910 millones a tasa de 9,25%) el Gobierno comenzó a usar el superávit fiscal en pesos para comprarle divisas directamente al Banco Central y girarlas a cuentas del Tesoro.

Esta mecánica se aceleró en las últimas 48 horas:

El miércoles, el Gobierno adquirió US$ 50 millones .

. El jueves, aumentó el ritmo con una compra de US$ 220 millones.

El objetivo es despejar cualquier duda sobre la capacidad de pago del país. Al girar estas divisas a cuentas del Tesoro, el Gobierno garantiza por anticipado los fondos para cubrir los vencimientos de capital e intereses por más de US$ 4.000 millones previstos para el inicio de 2026, evitando estrés cambiario en el verano.