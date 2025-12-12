¿Qué pasa con el dólar hoy? Cotización oficial y blue del viernes 12 de diciembre 2025

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este viernes 12 de diciembre 2025, la City financiera arranca la jornada analizando la señal de confianza que dejó la última licitación del Tesoro, donde el Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos y comprimir las tasas. En un escenario de paz cambiaria, seguí acá la evolución del dólar blue y el oficial.

En este contexto, el dólar oficial abre este viernes 12 de diciembre 2025 en:

$1.460 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.450 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia en:

$1.470 para la venta.

Dólares financieros.

Dólar financiero hoy: máxima atención a los bonos. Este viernes 12 de diciembre 2025, el mercado abre la rueda operativa midiendo el impacto de la última licitación de deuda en los tipos de cambio bursátiles. Con la mirada puesta en una posible toma de ganancias, mirá a cuánto operan el dólar MEP y el CCL y seguí la tendencia de los títulos públicos en tiempo real.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 12 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 12 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1420 1460 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1410 1460 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1410 1470 Banco BPN 1400 1470

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 12 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 12 de diciembre 2025:

$1.400 para la compra .

. $1.470 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 12 de diciembre 2025

Viernes 12 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1430 1450

Los dólares financieros operan este viernes 12 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.476,11

Dólar CCL:

Apertura: $1.508,25

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 12 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.898 en diciembre 2025.

El Riesgo País se sostiene en mínimos de 2019 tras la exitosa vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda

Esta calma cambiaria se da en un contexto de confianza financiera: tras la colocación de deuda en dólares realizada por el Tesoro esta semana, el índice de Riesgo País se mantiene en la zona de los 630 puntos básicos, sus valores más bajos de los últimos años.

Según datos oficiales, la brecha entre el dólar oficial y los financieros sigue comprimida, operando en niveles mínimos e incluso con tasas negativas en ciertas jornadas operativas.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: