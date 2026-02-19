Bomba: Visa anunció la compra de Prisma y toma el control de Banelco y PagoMisCuentas en Argentina

El mercado financiero y tecnológico argentino amaneció con una noticia de fuerte impacto: Visa anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, dos empresas clave en el ecosistema de transacciones del país, hasta ahora en manos del fondo de inversión Advent International.

La multinacional venía avanzando sigilosamente en esta operación para consolidar su posición en el competitivo sector de los medios de pago. La transacción, cuyo monto aún no fue revelado, está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se concretaría durante el primer trimestre del año.

Cajeros, pagos y cobros: qué cosas quedarán bajo control de Visa

La adquisición le otorga a Visa el control de dos infraestructuras vitales para el día a día de los argentinos:

Prisma Medios de Pago: Provee servicios de procesamiento para entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y prepago.

Provee servicios de procesamiento para entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay: Es el proveedor de infraestructura detrás de la extensa red de cajeros automáticos Banelco y de la popular plataforma de pago de impuestos y servicios PagoMisCuentas.

Sin embargo, hay un detalle central para el futuro de la competencia en el mercado. Visa confirmó que Payway, la división dedicada al negocio de la «adquirencia» (las terminales de cobro POS y QR que usan los comercios), quedó afuera de la operación.

«Payway no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent, operando de manera independiente», aclaró la compañía.

Esta decisión se tomó -según informó Infobae- para evitar un monopolio directo en la relación con los comerciantes, donde Payway compite fuertemente con jugadores como Mercado Pago y Fiserv.

El mapa de los medios de pago en Argentina viene mutando desde 2017. Hasta ese entonces, Prisma pertenecía a los 14 principales bancos del país y tenía la exclusividad para procesar las operaciones de Visa.

Tras un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (durante el gobierno de Mauricio Macri y con Federico Sturzenegger en el Banco Central), se obligó a los bancos a desinvertir por «abuso de posición dominante».

Esto permitió el ingreso del fondo Advent en 2019 y abrió el juego a la «multiadquirencia», permitiendo que los comercios puedan operar con cualquier tarjeta (Visa o Mastercard) sin exclusividades, fomentando la guerra tecnológica que hoy domina el mercado.

Qué proyecta Visa para el sistema de pagos y cobros en Argentina

Una vez integrada la red local con la plataforma global de Visa, la empresa apunta a implementar tecnologías de última generación en Argentina. Entre las innovaciones prometidas destacan la tokenización, la autenticación biométrica, herramientas de gestión de riesgos y el uso de Inteligencia Artificial para las transacciones comerciales.

“Esta adquisición fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, aseguró Ryan McInerney, CEO global de Visa, en un comunicado oficial.

Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, destacó que la inversión refleja el compromiso de la marca por «mejorar la competitividad de Argentina en el comercio global».

La noticia fue celebrada por el Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de X para destacar el anuncio: «Es una gran noticia para el sistema financiero, porque va a implicar un upgrade tecnológico importante».