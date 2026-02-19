Stellantis suspende la producción de Peugeot y Citroën hasta marzo en la planta de El Palomar por caída de ventas

La planta de Stellantis en El Palomar suspendió la producción de vehículos Peugeot y Citroën durante febrero y retomará la actividad el 2 de marzo. La empresa informó que la decisión responde a una adecuación de la dinámica productiva ante la caída de la demanda en el mercado automotor argentino.

Según publicó Infobae, la automotriz definió una pausa operativa para reorganizar el aprovisionamiento de piezas e insumos esenciales. La compañía indicó que la medida busca asegurar el suministro cuando se reinicien las tareas en la planta bonaerense.

Caída de ventas y exportaciones presionan a la industria automotriz

El mercado no alcanzó la meta de 650.000 unidades para 2025 y cerró en 612.000 vehículos, incluidos los pesados. En enero tampoco llegó a los 70.000 0 km previstos y se registraron 65.080, según datos del sector.

Desde el 5 de febrero no hay registros oficiales en el Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA), que se nutre con datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Fabricantes y concesionarios recibieron como respuesta una “caída del sistema”.

La suspensión se aplicará en dos tramos de febrero y la actividad volverá el 2 de marzo.

Con estimaciones privadas, el sector proyecta que febrero cerraría con unas 35.000 operaciones, frente a 44.000 del mismo mes de 2025. La baja interanual podría ubicarse entre el 20 y el 25%, en un escenario de menor actividad.

Acuerdo con la UOM y esquema de pagos durante la suspensión

La suspensión se aplicará del 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 de febrero. Los trabajadores bajo convenio cobrarán el 70% de sus haberes habituales, según el acuerdo firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica.

En una comunicación oficial, la empresa señaló: “Durante esos días el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales, en el marco del acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero”.

Desde Stellantis afirmaron que la decisión “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” y ratificaron la continuidad de sus operaciones en Argentina.