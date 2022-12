Bono de fin de año: cuál es el monto que cobrarán los trabajadores de chacras

Hay algo común a todos los trabajadores en Argentina: están siendo golpeados desde hace tiempo por la inflación. Los salarios pierden poder adquisitivo y, en ese marco, el Gobierno nacional dispuso por decreto el pago de un bono de fin de año de $24.000 para los trabajadores del sector privado formal de Argentina.

Sin embargo, los distintos sindicatos comienzan a diferenciarse en función de los acuerdos paritarios particulares celebrados. Hay empresas que, tras haberse acorado para sus trabajadores un aumento o bono de fin de año específico, quedan exceptuadas de la asignación no remunerativa establecida por el Gobierno.

Hay otros sindicatos que lograron acuerdos paritarios muy beneficiosos para sus afiliados. Tal es el caso Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que informó que los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario recibirán un bono de fin de año de $50.000. El pago del mismo se hará de una sola vez y corresponde a todos los trabajadores rurales formales del país.

Dato $50.000 Es el bono de fin de año que recibirán los trabajadores rurales de todo el país

Una de las dudas suscitadas es si a tales trabajadores, les corresponde además de ese bono particular percibir el establecido por decreto. La respuesta es no, pues la suma acordada por el sindicato absorbe los $24.000 que implementó el Gobierno.

Según informa Contadores en Red, el acuerdo adhiere al requisito establecido por la normativa: solo cobrarán el bono aquellos trabajadores rurales cuyo salario neto no sea superior a los $185.859. Para los trabajadores cuya jornada de trabajo fuera inferior a la legal, el valor será proporcional a la jornada.

Por último, se aclara que al ser el bono de fin de año una asignación no remunerativa, no se tomará como base de cálculo para el aguinaldo. Por tanto, el medio aguinaldo correspondiente a este semestre no se verá incrementado por causa de esta suma adicional.