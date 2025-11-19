Bonos en alza, haberes en baja: las dos caras del equilibrio fiscal de Javier Milei

Mientras el mercado financiero celebra el orden macroeconómico que garantiza el pago de la deuda, los bolsillos de los jubilados continúan perdiendo poder adquisitivo por la decisión del Gobierno nacional de congelar el bono adicional para consolidar el equilibrio fiscal. Este escenario divergente es una de las fotografías que deja la administración de Javier Milei al cumplirse este miércoles dos años de su mandato. Los detalles en esta nota.

Superávit con costo social

La política de mantener sin ajustes desde marzo de 2024 el monto complementario de $ 70.000 impactó negativamente en el poder de compra de los beneficiarios de ingresos más bajos en octubre. Así, la prestación mínima previsional registró una contracción de 3,9% ajustada por inflación, según cálculos de ASAP.

El mismo fenómeno afectó las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyas principales categorías experimentaron caídas en términos reales durante el décimo mes del año. En octubre, el haber mínimo jubilatorio fue de $ 326.298 por el ajuste de 2,1% por inflación de agosto, que con el suplemento llegó a $ 396.298.

A pesar de que el haber mínimo (sin el bono) mostró un crecimiento interanual real del 1,8%, el congelamiento del bono llevó a una severa contracción de 23,8% al compararlo con la inflación.

Si se extiende el análisis a un plazo mayor, la prestación mínima de octubre de 2025 (haber + bono) refleja una baja interanual del 17,2% en comparación con el mismo mes de 2023.

La falta de actualización nominal de este complemento se refleja directamente en el gasto presupuestario, lo cual favorece el superávit que mes a mes anuncia el Gobierno nacional.

El programa de Anses denominado “Complemento Prestaciones Previsionales” (que devenga el bono de suma fija) registró una caída del 23,7% en octubre y una baja acumulada interanual del 28,9% en los primeros diez meses de 2025, siempre de acuerdo al informe de ASAP.

El impacto del congelamiento del bono se extiende a otros regímenes de protección social que dependen de complementos similares.

Las PNC (excluyendo aquellas por invalidez) ejecutaron $ 90.249 millones en octubre de 2025 y registraron una contracción del 2,6% interanual.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez registraron una ejecución de $ 248.900 millones. En octubre, esta partida mostró una caída del 4,4%.

Es importante destacar que los bonos otorgados a los beneficiarios de las PNC por invalidez no se imputan dentro del concepto de «Prestaciones a la Seguridad Social» (donde se registran las jubilaciones y pensiones basadas en la fórmula de movilidad), sino dentro de las Transferencias Corrientes, específicamente en la partida de Ayuda Social a Personas.

El gasto asociado al “Resto de las Asignaciones Familiares”, que abarca pagos a beneficiarios del subsistema no contributivo del SIPA, de las PNC y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también evidenció una contracción del 9,2% en octubre.

Aunque las PNC por invalidez acumulan un crecimiento interanual del 8,1% en lo que va del año y las PNC generales un 8,6% de crecimiento, la contracción mensual en octubre subraya cómo la ausencia de ajuste en el bono adicional erosiona los haberes de forma inmediata.

Con esta dinámica, los analistas señalan que la diferencia entre el haber mínimo total con bono ($ 396.298) y el valor de la Canasta Básica Total (CBT) por adulto equivalente en octubre ($ 392.815) es mínima. En consecuencia, advierten que si el bono se mantiene fijo en términos nominales, la pérdida de poder adquisitivo se incrementará, acercando progresivamente las prestaciones mínimas al umbral de la canasta básica, o sea los jubilados con la mínima pasarán a ser “pobres” oficialmente.

Los haberes de noviembre tienen un incremento de 2,1% correspondiente a la inflación de septiembre y las proyecciones están por encima de ese porcentaje, con una fuerte incidencia de los alimentos.

Este escenario donde caen las partidas presupuestarias para el sistema de jubilaciones y prestaciones favorece el saldo fiscal que luego es aplicado para garantizar el pago de los servicios de la deuda.

Cabe recordar que Milei vetó una ley que actualizaba haberes y el bono, que pudo ratificar en el Congreso con ayuda de partidos aliados. Además, en el presupuesto 2026 no está contemplado una suba de la ayuda complementaria.

De allí que el mercado financiero continúe comprando activos argentinos. Los bonos soberanos tuvieron este miércoles una nueva jornada favorable. De esta forma, el Riesgo País volvió a quedar en el umbral de quebrar los 600 puntos, luego de haber rebotado en el inicio de la semana hasta los 618 puntos.

Corresponsalía Buenos Aires