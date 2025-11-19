Los bonos argentinos sorprenden al mercado y el riesgo país toca su nivel más bajo en meses

Es una jornada de optimismo en los mercados donde los bonos argentinos retomaron el impulso alcista y llevaron al riesgo país a perforar el piso de los 600 puntos, su nivel más bajo en meses. Este movimiento está impulsado por la reciente emisión de USD 600 millones de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, los títulos públicos Bonares y Globales subieron un 0,7% en promedio a las 11.

El riesgo país medido por JP Morgan se ubicó en los 597 puntos básicos, perforando así el piso de los 600.

Por su parte el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un marginal de 0,2% en los 2.938.000 puntos.

Entre tanto, los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran mayoría de subas, encabezada por Globant con un 3,8%.

Con información de Infobae

El programa de reservas de Javier Milei

El panorama económico y político de Argentina transita una fase de mayor calma tras la disipación post-electoral, un factor que impulsó una suba histórica en los mercados. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei estaría pivotando su estrategia, pasando de un enfoque antiinflacionario a la búsqueda de la reactivación económica.

Según el análisis del especialista Pablo Wende en RÍO NEGRO RADIO, este cambio se da en un contexto particular, con la compra récord de dólares por parte del público.

La nueva estrategia implica una inyección de pesos mediante la baja de tasas de interés y la activa compra de dólares por parte del BCRA, emitiendo pesos para que la economía «fluya más». Este movimiento es diametralmente opuesto a la política inicial de absorción y busca acumular reservas y monetizar la economía.

A pesar de la supuesta escasez de pesos en la calle, Wende reveló un dato contundente del Balance Cambiario del BCRA: en septiembre, el público adquirió 6.500 millones de dólares, una cifra récord.

Entre abril y septiembre, la compra total ascendió a 25.000 millones de dólares.

El Gobierno sostiene la tesis de que esta fue una compra por «miedo» o cobertura pre-electoral, y que parte de esos dólares eventualmente se volcarán al consumo o pago de obligaciones, aunque reconoce la lentitud del proceso de desatesoramiento en Argentina, bajo la máxima de que «el canuto no se toca».

Para acelerar la acumulación de reservas y la monetización de la economía, el BCRA deberá salir a comprar dólares activamente, con el objetivo de adquirir hasta 40.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, de acuerdo con proyecciones de un economista citado por Wende. Esta estrategia es crucial para fortalecer las arcas del Estado.