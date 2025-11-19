El Gobierno busca derogar la Ley de Educación Nacional: plantea una «libertad educativa», qué dice el proyecto

El Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley de «Libertad Educativa» al Consejo de Mayo. El plan presentado consta reemplazaría la Ley de Educación Nacional N° 16.206, la cual está vigente desde 2006.

La iniciativa hace el énfasis en los niveles iniciales, primarios y secundarios. También mantiene la vigencia de la Ley de Educación Superior en relación con los estudios universitarios.

El plan busca habilitar la educación en el hogar como una forma alternativa de enseñanza. En este sentido, se incorporó la implementación de la educación híbrida y a distancia sin edad mínima. Esta alternativa de aprendizaje que compagina la presencialidad con la virtualidad se podrá acreditar mediante exámenes periódicos.

El proyecto también busca ofrecer la «enseñanza religiosa confesional» para las instituciones educativas públicas fuera del horario escolar y totalmente optativa. A su vez, destaca la implementación de «propios planes de estudio» adaptados para cada escuela.

Todas estas medidas acompañan a la norma de»esencialidad de la educación básica», con la cual buscan brindar medidas de fuerza para optimizar el servicio educativo.

Plan de «Libertad Educativa»: qué es y que ideas presenta

El proyecto consta de 136 artículos para la modificación, donde se proyecta la reformulación del sistema educativo con diversas ideas presentadas por la primera Ley Bases en diciembre de 2023 por Federico Sturzenegger. Los cambios destacados se enfocan en la presencia de la familia como, según especifica el artículo: «el agente natural y primario de la educación en los hijos».

El proyecto mantiene la gratuidad de la educación obligatoria, aunque ta no la define como un «bien público», según lo planeado, desde sala de cuatro del nivel inicial hasta culminar los estudios secundarios. El uso de la libertad de contenidos es el eje del plan pero sin dejar de lado un «contenido mínimo de comunes» para la cohesión del sistema educativo a lo largo del país.

Otro cambio destacado es la libertad de modificación de «planes de estudio». Las instituciones educativas contarán con la libertad de organizar distintos planes de desarrollo y proyecto educativo acorde a su ideario.

La implementación de la Libertad Educativa: horas de estudio, enseñanza religiosa y educación especial

Para el calendario escolar, el gobierno planea modificar los calendarios, que pasarían de «días» a organizarse por «horas», con un mínimo de 540 horas reloj anuales para la educación inicial.

Para la educación primaria y secundaria el total sería de 720 horas anuales.

El monto total de horas es inferior a lo acordado en 2024 por el Consejo Federal de Educación, el cual es de 760 horas para la educación primaria y 900 horas para la secundaria.

En el proyecto no se hace mención a la «educación especial», sino a «alumnos con necesidades específicas», en la cual se incluye a los estudiantes con discapacidad, junto con la educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria, domiciliaria y en contexto de encierro. Este proyecto mantiene la vigencia de la Ley de Educación Técnico Profesional

A su vez, se especifica la «transparencia» para el manejo del financiamiento educativo con un “sistema federal de monitoreo de la inversión educativa”. Se prevé para la evaluación periódica e independiente sobre el gasto educativo y el manejo de los fondos.