Buteler lideró la asunción de las nuevas autoridades de la mesa local de Juntos en Cipolletti

Las nuevas autoridades de la Mesa Local de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti asumieron el viernes el viernes, con la presencia del intendente local y actual titular de la fuerza a nivel provincial, Rodrigo Buteler. El acto se realizó en el salón de Luz y Fuerza de calle Belgrano, que estuvo colmado de militantes, vecinos y referentes de distintos sectores de la ciudad. En la nueva conducción hay fuerte presencia de jóvenes y participación equilibrada entre hombres y mujeres, indicó el partido oficialista.

Durante el encuentro se realizó la entrega de certificados y la puesta formal en funciones de la nueva conducción local, en el marco del proceso de renovación integral que Juntos Somos Río Negro viene desarrollando en toda la provincia y que alcanzó a sus 33 mesas locales.

La nueva Mesa Local de Cipolletti estará encabezada por Julio Sebastián Dijkstra como presidente, acompañado por Mario Daniel Figueroa como vicepresidente, Adriana Elizabeth Dietrich como secretaria y Lilén Beltrán como tesorera.

Como vocales titulares asumieron Diego Ezequiel Zúñiga Rinike, Silvina Janet Acosta, Fernando Javier Campidoglio, Julián Alejandro Valenzuela, Yamila Ayelén San Martín, Rodolfo Iván Isern y María Laura De los Santos. Los vocales suplentes son Jessica Andrea Gerlach, Gabriela Victoria Tilleria y Marco Emmanuel Canale. Además, Leandro Alberto Domini asumió como asambleísta titular y Liria Ayelén Quijada como asambleísta suplente.

El pedido de Buteler a la nueva conducción partidaria local

Buteler participó del acto, felicitó a las nuevas autoridades y destacó especialmente a los jóvenes y nuevos protagonistas que decidieron asumir responsabilidades dentro del partido.

Durante su mensaje sostuvo que la renovación no debe quedar solamente en un cambio de nombres, sino que tiene que traducirse en más participación, militancia, presencia territorial y cercanía con los vecinos.

En ese sentido, pidió a la nueva Mesa Local profundizar el trabajo en los barrios y recuperar uno de los principios fundamentales de Juntos Somos Río Negro: estar cerca, escuchar y construir desde el territorio.

Buteler remarcó que esta nueva conducción local ya viene trabajando en la ciudad y planteó el desafío de llevar esa presencia partidaria a cada barrio de Cipolletti, acercando los principios y la identidad de una fuerza política provincial que tiene como eje la defensa de los intereses de Río Negro.

También puso la mirada en los próximos desafíos políticos y electorales y convocó a redoblar esfuerzos para seguir consolidando al partido tanto en Cipolletti como en el resto de la provincia.

En ese camino, remarcó la necesidad de sostener los principios que dieron origen a JSRN: la defensa de los intereses de Río Negro, el provincialismo, el municipalismo y una mirada política propia construida desde las necesidades de cada localidad.

La importante convocatoria que colmó el salón de Luz y Fuerza acompañó y respaldó la puesta en funciones de la nueva conducción. Militantes, vecinos y referentes de distintos sectores participaron de un encuentro que marcó formalmente el comienzo de una nueva etapa para Juntos Somos Río Negro en Cipolletti, con una Mesa Local renovada y el desafío de fortalecer la presencia partidaria barrio por barrio.