Caen las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país alcanzó 520 puntos este jueves 5 de febrero

La corrección que comenzó el martes se profundizó este jueves con fuerza. A las 13:30, el monitor de los mercados muestra números en rojo para la gran mayoría de los activos argentinos, tanto en la plaza local como en el exterior, contagiados por un clima de aversión al riesgo que golpea a los mercados internacionales.

El dato más sensible de la jornada es el salto del riesgo país. Según el índice que elabora JP Morgan, el indicador argentino trepa a 520 puntos, despegándose de la zona de los 500 básicos que había logrado testear en ruedas anteriores y reflejando una caída en los bonos soberanos.

Datos oficiales de los paneles de Rava Bursátil a las 13:30hs.

Desplome bancario en Nueva York

La peor parte se la llevan las empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos (ADRs). El panel se tiñó de rojo, con el sector financiero liderando las pérdidas más agudas.

El Banco Supervielle encabeza el derrape con una caída del 6,76%, seguido de cerca por el BBVA (-6,34%) y el Grupo Financiero Galicia (-5,58%). El Banco Macro también retrocede fuerte (-5,54%).

El sector energético acompaña la tendencia negativa:

YPF: cae un 4,15% .

cae un . Pampa Energía: retrocede 3,12% .

retrocede . Edenor: baja 3,88% .

baja . Transportadora Gas del Sur (TGS): pierde 4,97%.

La única excepción en el panel a media rueda es el unicornio Mercado Libre, que logra sostenerse en terreno positivo con una leve suba del 0,36%.

El Merval pierde los 3 millones

En la plaza local, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires replica el malhumor externo. El índice S&P Merval cae un 2,10% y perfora una barrera psicológica importante: al cotizar en 2.952.891 puntos, pierde el piso de los 3 millones que había logrado consolidar en las ruedas previas.