Llegó al país la misión del FMI: pondrán la lupa sobre las reservas para destrabar US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su staff técnico ya se encuentra en Argentina para iniciar una revisión clave de las cuentas públicas. El objetivo central del Gobierno es lograr el visto bueno del organismo sobre los números de finales de 2025 para destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones.

Fuentes del organismo ratificaron que los economistas Luis Cubeddu y Bikas Joshi (jefe de la misión argentina) aterrizaron en Buenos Aires este jueves por la mañana. La agenda incluye una ronda intensiva de reuniones con el equipo económico de Luis Caputo, pero también encuentros con empresarios y sindicalistas para tomar el pulso de la situación social y productiva.

Qué vienen a buscar

Desde el ente multilateral oficializaron la visita a través de un comunicado: «Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y la consulta del Artículo IV para Argentina».

Los técnicos pondrán la lupa sobre dos variables críticas del acuerdo:

Metas de reservas : Verificar la acumulación de dólares en el Banco Central al cierre de 2025.



: Verificar la acumulación de dólares en el Banco Central al cierre de 2025. Superávit fiscal: Auditar el cumplimiento del equilibrio en las cuentas del Tesoro.

La tensión por el INDEC

La auditoría del Fondo aterriza en un momento delicado. La revisión se da apenas días después de que estallara la polémica por la decisión del Gobierno de cancelar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que iba a lanzarse esta semana.

Este punto no es menor en la mesa de negociación: la actualización de la fórmula de inflación era una de las recomendaciones explícitas que el FMI había realizado en agosto pasado para mejorar la calidad de las estadísticas oficiales. La suspensión de este cambio metodológico podría ser un punto de fricción en las charlas técnicas que comienzan hoy.