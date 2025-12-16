Cambios en la venta de combustible para los buques que cargan mercadería en Argentina: qué dijo Federico Sturzenegger

El Gobierno de Javier Milei levantó la prohibición que impedía a los buques que cargaban mercadería en el país abastecerse de combustible en territorio nacional. Así fue oficializado a través de la Resolución 5797/25 de ARCA publicada este martes en el Boletín Oficial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que «cada barrera normativa menos es una oportunidad más para que el país crezca produciendo y exportando».

Qué dice la nueva resolución de ARCA sobre los buques que cargan mercadería

La disposición establece que los operadores deberán ajustarse a las pautas previstas en el “Manual para el Registro de Operaciones de Rancho de combustibles y suministros en el SIM”, que está disponible en la sección de “Operadores de Comercio Exterior” del sitio web de ARCA.

«La solicitud de carga de mercadería con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros en un medio de transporte -nacional o extranjero- que debiere salir del territorio aduanero, deberá formalizarse ante el servicio aduanero mediante el registro de los subregímenes habilitados a tal efecto en el Sistema Informático Malvina (SIM)», indicó.

Y agregó que «el registro de la declaración de rancho, provisiones de a bordo y suministros de medios de transporte tiene carácter de declaración aduanera comprometida respecto a la identificación de la misma, sus cantidades, valores y características del medio de transporte».

A continuación, la resolución completa:

Federico Sturzenegger sobre la nueva resolución de ARCA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la nueva resolución. Dijo que «Argentina se vaya normalizando, se ve en los pequeños detalles». Marcó que afectó «la actividad productiva» la prohibición «de abastecerse de combustible para los buques que cargaban mercadería en el país. Se les autorizaba solamente comprar el combustible necesario para llegar al próximo puerto internacional”.

Señaló que el «resultado es que los buques venían con el tanque lleno, cosa de no arriesgar tener que cargar acá. Esto no solo tenía un riesgo ambiental (se navegaba con mucho más combustible en el Paraná), sino que destruía negocios en Argentina. Sin mencionar que la logística internacional exige eficiencia, no obstáculos regulatorios”.

“A medida que Argentina se normaliza y además se consolida como exportador de energía gracias al equilibrio fiscal y al programa de libertad económica que propicia Javier Milei, vamos eliminando esas locuras con las que nos acostumbramos a convivir. Cada barrera normativa menos es una oportunidad más para que el país crezca produciendo y exportando. VLLC!”, resaltó.