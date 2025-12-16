El dólar atado a la inflación y una meta de reservas de US$17.000 millones: el plan del Gobierno para 2026

El equipo económico de Luis Caputo arrancó la semana con definiciones cruciales para el año que se viene. En un movimiento que busca consolidar la normalización financiera, el Banco Central anunció un nuevo esquema de bandas cambiarias para 2026 y una agresiva meta de acumulación de reservas. En paralelo, se confirmó la salida del director de ARCA, Juan Paso, y también del viceministro de la cartera, José Luis Daza, que se sumará a la administración de José Antonio Kast en Chile.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende, analizó en Río Negro Radio la letra chica de estos anuncios y advirtió que el Gobierno entra en un «juego muy fino» donde la emisión de pesos para comprar dólares dependerá estrictamente de la confianza y la demanda de dinero.

Adiós al 1% fijo: cómo se moverá el dólar

La principal novedad es el cambio en la actualización del techo de la banda cambiaria. Hasta ahora, este valor se ajustaba a un ritmo fijo del 1% mensual. A partir de enero de 2026, la fórmula cambia: el ajuste se hará en base a la inflación del mes anterior.

«El techo de la banda no podía seguir subiendo menos que la inflación porque, en términos reales, se estaba abaratando y podía generar un problema de atraso cambiario«, explicó Wende.

El impacto inmediato: En enero, el techo no subirá un 1%, sino un 2,5% (el dato de inflación de noviembre).

En enero, el techo no subirá un 1%, sino un 2,5% (el dato de inflación de noviembre). La proyección: Si la inflación de 2026 se ubica en torno al 20% —como proyecta el mercado—, el techo del dólar oficial terminaría el año cerca de los $1.860.

Esta mayor flexibilidad busca evitar que Argentina pierda competitividad, una preocupación latente tras meses de inflación en dólares. «No significa que habrá una devaluación brusca, sino que aumenta el espacio de flotación sin intervención del Estado», detalló el economista.

El «codazo» del Banco Central y la apuesta de reservas

El segundo pilar del anuncio es la acumulación de reservas. El Banco Central (BCRA) se fijó una meta de compra de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para el próximo año.

Según Wende, esto es posible gracias a un cambio drástico en el comportamiento del mercado: la demanda de dólares para atesoramiento por parte de privados se derrumbó (pasando de USD 4.600 millones en septiembre a solo 200 millones en noviembre).

«Es como una carrera donde el Banco Central le pega un codazo a los privados y les dice: ‘ustedes no corran, ahora compro yo‘», graficó Wende en Río Negro Radio. Los dólares provendrán del superávit energético, la cosecha del agro y la deuda colocada por empresas y provincias.

El riesgo de la emisión: un «juego muy fino»

Para comprar esos 17.000 millones de dólares, el BCRA deberá emitir pesos. ¿Esto no generará inflación? La apuesta del Gobierno es la remonetización.

«Se supone que habrá una mayor demanda de pesos debido al crecimiento de la actividad y la confianza. Hoy los niveles de monetización son históricamente bajos», explicó Wende. Sin embargo, advirtió que es un equilibrio delicado: «Es un juego muy finito. Si se emite más de lo que la gente demanda, podría haber presión sobre los precios».

Lo que sí cambia radicalmente, destacó el periodista, es el rol del BCRA respecto al déficit: «Desaparece el Banco Central que funcionó 70 años en Argentina financiando al Tesoro. Eso se terminó».

Cambios en el gabinete: ARCA y la «baja sensible» de José Luis Daza

En el plano político, la semana comenzó con movimientos en el equipo de Caputo. Se confirmó la renuncia de Juan Paso como director de ARCA (la estructura que reemplazó a la AFIP), quien será sucedido por Eduardo Vázquez, hasta ayer titular de la DGI.

Para Wende, esto no representa un escándalo ni una interna, sino un reacomodamiento de perfiles de cara a la reforma tributaria y laboral que se avecina. «Caputo tiene la manija total del equipo económico», sentenció.

Sin embargo, hubo una pérdida que el mercado lamenta más: la partida del viceministro José Luis Daza rumbo al gobierno de Chile. «Es una baja sensible. Daza es un cuadro técnico de primer nivel, muy reconocido en Wall Street y exJP Morgan«, valoró Wende, destacando que su salida priva al equipo de una figura clave en la interlocución internacional.