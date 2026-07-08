La construcción rebotó en mayo 2026: el Indec informó que creció 6,3% y revirtió la caída del mes anterior

La actividad de la construcción registró un repunte significativo durante mayo de 2026, logrando recuperar parte del terreno perdido en el mes de abril. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) experimentó una suba del 6,3% frente al mes anterior en su medición desestacionalizada.

El ISAC mide esta evolución a partir de los consumos aparentes de los insumos clave para el sector y su incremento marca un claro contraste con la caída mensual del 4% que se había reportado en abril.

A su vez, el sector mostró un avance del 4,1% en la comparación interanual y logró acumular una mejora del 2,5% durante los primeros cinco meses del año.

Comportamiento dispar en los materiales

El análisis por rubros durante mayo expuso una realidad heterogénea, con fuertes alzas en determinados materiales y caídas pronunciadas en otros.

Los principales aumentos interanuales:

Las pinturas para construcción lideraron las alzas con un crecimiento del 23,6%.

El agregad o «resto» (que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano) creció un 18,3%.

creció un 18,3%. Lo s mosaicos graníticos y calcáreos subieron un 11,1%.

subieron un El hormigón elaborado marcó un incremento del 10,1% .

marcó un incremento del . El hierro redondo y los aceros para la construcción avanzaron un 9,6%.

Las caídas más marcadas:

Los pisos y revestimientos cerámicos sufrieron el mayor retroceso con un 19,6%.

sufrieron el mayor retroceso con un 19,6%. El asfalto registró una baja del 8,2%.

registró una baja del 8,2%. Los ladrillos huecos cayeron un 8,0%.

cayeron un 8,0%. Las placas de yeso mostraron un descenso del 7,8%.

mostraron un descenso del 7,8%. El yeso retrocedió un 7,4%.

retrocedió un 7,4%. Las cales (-6,8%), los artículos sanitarios de cerámica (-3,2%) y el cemento portland (-1,3%) completaron la lista de descensos.

En el acumulado de enero a mayo, la tendencia dispar se mantuvo: el agregado «resto» y las pinturas lideraron las subas (22,6% y 15% respectivamente), mientras que el yeso (-11,7%) y los pisos y revestimientos cerámicos (-10,8%) anotaron las bajas más profundas.

Empleo formal y permisos de obra

Como indicadores complementarios, el Indec reportó los datos de puestos de trabajo registrados en la construcción privada correspondientes a abril de 2026. El universo alcanzó los 379.459 puestos, lo que representa una suba interanual del 1,2%, aunque refleja una caída respecto a los 384.501 contabilizados en marzo. En el primer cuatrimestre, el empleo privado formal del sector acumuló un avance del 1,2%.

Por el lado de los permisos de edificación —también con datos correspondientes a abril— el escenario mostró una mejora. La superficie autorizada para obras privadas, relevada en una nómina representativa de 246 municipios, alcanzó 1.451.267 metros cuadrados, marcando un crecimiento interanual del 16,6%.

En el primer cuatrimestre del año, la superficie habilitada acumuló una suba del 7,6% y se otorgaron 4.746 autorizaciones en total durante abril.

Expectativas empresariales: cautela y pronósticos divididos

La encuesta cualitativa realizada entre grandes empresas del sector evidenció expectativas desfavorables para el trimestre junio-agosto de 2026. Si bien predominan las proyecciones de estabilidad, la proporción de empresas que anticipa caídas supera a las que esperan un aumento de la actividad.

Obra privada: El 67,3% de las firmas consideró que la actividad no cambiará, el 18,3% estimó una disminución (principalmente por la caída económica y altos costos) y el 14,4% proyectó un aumento impulsado por un crecimiento de la economía y la estabilidad de precios.

El el 18,3% estimó una disminución (principalmente por la caída económica y altos costos) y el 14,4% proyectó un aumento impulsado por un crecimiento de la economía y la estabilidad de precios. Obra pública: El 60,2% opinó que no habrá variaciones, el 23,7% previó una baja (apuntando a atrasos en la cadena de pagos y caída económica), y el 16,1% esperó una suba traccionada por nuevos planes y reinicios de obras.

Para sostener el nivel de actividad, las firmas de obra privada confían principalmente en los edificios industriales (14,2%), edificios comerciales (12,8%) y montajes industriales (11,8%). Las orientadas a obra pública, en cambio, apuestan fuertemente a las obras viales y de pavimentación (20,7%).

En cuanto a la demanda laboral, el 72,6% de las empresas privadas y el 58,7% de las vinculadas a la obra pública respondieron que no esperan cambios en sus plantillas de personal ocupado.

Finalmente, al ser consultadas sobre qué políticas podrían incentivar al sector, las firmas privadas reclamaron medidas vinculadas con cargas fiscales (23,9%) y créditos para la construcción (22,5%). Por su parte, las empresas de obra pública priorizaron la necesidad de políticas de estabilidad de precios (25,3%). Respecto al financiamiento, casi la mitad de los empresarios aseguró que sus necesidades de crédito no variarán (49,6% en el sector privado y 46,1% en el público).