El dólar bajó previo al fin de semana largo y puso freno a la racha alcista este miércoles 8: cómo cerró

El dólar oficial retrocedió este miércoles 8 de julio en la previa del fin de semana largo, logrando dejar atrás una racha de tres subas semanales consecutivas. Pese a esta leve baja, la divisa se mantiene cerca de sus máximos nominales históricos, impulsada por un cambio de tendencia que comenzó a consolidarse a fines de junio.

Tras varios meses de relativa estabilidad cambiaria, la plaza ajustó al alza sus proyecciones. Desde el mercado se cree que los recientes movimientos responden principalmente a factores estacionales y no a un cambio de fondo en el régimen cambiario.

Cómo operó el dólar este miércoles 8 de julio

En el segmento oficial, el dólar mayorista experimentó una caída del 0,3% (una baja de $4,5), cerrando a $1.488 para la venta. Con esta cotización, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria (ubicado en $1.816,64) se posicionó en un 22,1%, marcando la brecha más alta en las últimas 11 ruedas operativas.

Por su parte, las cotizaciones en las pizarras y mercados paralelos cerraron de la siguiente manera:

Dólar minorista (Banco Nación): se sostuvo a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, alcanzando su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025 .

se sostuvo a para la compra y para la venta, alcanzando su . Dólar promedio (BCRA): según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central, promedió los $1.513,46 para la venta.

según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central, promedió los para la venta. Dólar tarjeta: se ubicó en los $1.963 .

se ubicó en los . Dólares financieros: el Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $1.575,92 , mientras que el dólar MEP lo hizo a $1.529,66 .

el finalizó en , mientras que el lo hizo a . Dólar Blue: cerró la jornada a $1.515 para la venta.

Qué se espera para las próximas semanas

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en el mercado de futuros ya se registran leves subas de hasta el 0,2% en la jornada. Según las estimaciones de la plaza financiera, el tipo de cambio mayorista se ubicaría en torno a los $1.503 para fines de julio, proyectando alcanzar los $1.647,5 sobre el cierre de diciembre.

De cara a lo que resta del mes, desde el mercado estiman que podría registrarse una corrección moderada al alza. Esta proyección se fundamenta en un combo de factores que presionarán la oferta y la demanda de divisas:

Una menor liquidación proveniente del complejo agroexportador.

El incremento del gasto por importaciones energéticas propio de la temporada invernal.

propio de la temporada invernal. Una mayor demanda de dólares impulsada por el cobro del aguinaldo y los gastos correspondientes a las vacaciones de invierno.

Asimismo, en el ámbito financiero se considera que el tipo de cambio necesita recuperar parte del terreno que perdió frente a la inflación, luego de haber transitado varios meses prácticamente estable.