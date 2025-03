Carlos Melconián: «No podés flotar porque nos vamos a la híper»

Un rumor circula desde el fin de semana entre especialistas e inversores, y cobró más fuerza en el día de ayer tras las declaraciones del ministro Luis Caputo. La versión indica que como parte del acuerdo con el Fondo Monetario, se implementaría un nuevo esquema cambiario de «bandas de flotación».

Al respecto se expresó el reconocido macroeconomista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. «Para nosotros la flotación es un camino de llegada, no de partida. Ese fue el gran error del presidente Macri con estos actores, que parece que aprendieron. O sea, aprendes a las piñas o por la realidad», afirmó el especialista en diálogo con Ernesto Ténembaum y María O’Donell en Cenital.

A continuación, lanzó una frase lapidaria en relación a las posibilidades de éxito para un esquema de bandas de flotación como el que estaría exigiendo el Fondo Monetario antes de rubricar el acuerdo con la Argentina. «Vos no podés ir a flotar, porque nos vamos a la híper. No podés ir a flotar. No va a flotar», sentenció Melconian.

El pronóstico del economista refiere al traspaso a precios que podría tener lugar si hay una devaluación producto de un esquema de bandas de flotación como el que estaría negociándose con el organismo multilateral.

Los rumores que circulan desde el fin de semana, señalan que las bandas de flotación que pide el FMI se ubican entre $1.400 y $1.700, y que el gobierno habría logrado «bajar» la exigencia a una banda de entre $1.300 y $1.600. Implicaría una devaluación inicial de al menos el 18% en el tipo de cambio oficial.

En referencia a las chances de levantar las restricciones cambiarias, el especialista también fue contundente. «Después viene el segundo tema confuso, que es el cepo. El cepo es un conjunto de prohibiciones», explicó. «Entonces, ¿lo levantan o no lo levantan? Y no es así. Cepo levantado para que el señor Tenenbaum diga ‘quiero 2.000 dólares oficiales’, no va a haber. Te digo, no sé siquiera si lo levantará en el primer gobierno» agregó Melconian en referencia a la gestión de Javier Milei.

Lo que expresa el conocido consultor, es un secreto a voces: el FMI exige el final del dólar blend y del crowling peg al 1%, pero adhiere a la idea del gobierno de sostener las restricciones de acceso al mercado cambiario para atesoramiento y pagos en el exterior. Dicho de otra forma, el cepo cambiario seguirá existiendo aún si se establecen bandas de flotación cambiaria.

«Blend no podés tener más, flaco. ¿Por qué? Porque estás dilapidando al pedo» La sentencia de Melconian en relación a la intervención del BCRA en el mercado cambiario.

Al respecto, Melconian señaló que la prioridad debiera ser la disponibilidad de divisas para la producción, el comercio exterior y la inversión. «Argentina tiene que reconstituir reservas. Y acá lo importante, si destrabás eso (en referencia al cepo cambiario), es que lo destrabes para la producción, para la inversión, para el tipo que requiere repatriar los dividendos de una inversión acá», expresó el especialista.

Aventuró además que una de las exigencias del Fondo Monetario es que finalicen las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario financiero mediante el Dólar Blend. «Bueno, ahora muevo yo, dice el Fondo: Blend no podés tener más, flaco. ¿Por qué? Porque estás dilapidando al pedo», afirmó Melconian.

En efecto, en las últimas dos ruedas, el BCRA vendió más de u$s 500 millones para intervenir en el mercado cambiario. Las reservas brutas de la entidad monetaria cayeron u$s 755 millones en la última semana, incluyendo los pagos de deuda soberana que impactaban en esta fecha.