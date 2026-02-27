Carne vacuna argentina: Japón aprobó un paso clave para importar y deja el proceso en su tramo final 

Después de casi veinte años de gestiones diplomáticas y técnicas, la Argentina consiguió un avance decisivo en su objetivo de exportar carne vacuna a Japón, uno de los mercados más exigentes y de mayor valor del mundo.

El Consejo de Sanidad Animal del ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca japonés aprobó el informe de análisis de riesgo presentado por el país, considerado el tramo más complejo dentro del proceso de apertura sanitaria.

La decisión se conoció tras la 77ª reunión del Consejo dependiente del ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), donde se evaluaron los resultados técnicos vinculados a la exportación de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación, correspondiente al norte del país.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de la Nación, el documento no recibió objeciones por parte de las autoridades sanitarias japonesas, lo que representa un respaldo técnico clave y deja el proceso en su tramo final antes de la habilitación formal del mercado.

Un mercado de alto valor estratégico

El avance es resultado de un trabajo coordinado entre la cartera agropecuaria, la Cancillería Argentina, la embajada argentina en Japón y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que mantuvieron durante los últimos dos años un intenso intercambio técnico con especialistas del MAFF.

La negociación incluyó envío de información detallada, auditorías, visitas de expertos japoneses al país y múltiples instancias de evaluación sanitaria.

Fuentes oficiales señalaron que la aprobación del análisis de riesgo cierra la etapa más extensa y exigente del proceso, que se centró en demostrar la solidez del sistema sanitario argentino, especialmente en lo relativo al control y erradicación de la fiebre aftosa.

Cabe recordar que la Argentina ya cuenta desde 2018 con habilitación para exportar carne bovina a Japón desde la zona libre de aftosa sin vacunación (en la Patagonia).

Sin embargo, el nuevo paso permitiría ampliar el alcance a todo el territorio nacional bajo el esquema de zona con vacunación, incrementando significativamente el potencial exportador.

Japón es uno de los mayores importadores mundiales de carne vacuna. En promedio, adquiere alrededor de 500 mil toneladas anuales entre carne fresca y congelada, por un valor que supera los US$3100 millones.

Se trata de un destino estratégico no solo por el volumen, sino por el alto precio que paga por cortes premium y por las estrictas exigencias sanitarias y de calidad que impone.

Para el sector cárnico argentino, la eventual apertura plena del mercado japonés significaría una oportunidad de diversificación en un contexto internacional competitivo y con márgenes ajustados.

Además, permitiría consolidar la reputación sanitaria del país en Asia, una región donde la demanda de proteínas animales continúa en expansión.

El paso dado esta semana no implica aún el inicio inmediato de embarques, pero acerca a la Argentina a un objetivo largamente buscado.

Con el aval técnico ya otorgado, el proceso ingresa en su fase administrativa final, en la que se definirán los protocolos operativos y las condiciones comerciales para concretar los primeros envíos.