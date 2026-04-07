Carrefour no se vende | Con nuevo CEO, la cadena lanza búsquedas laborales: cómo aplicar y dónde

El panorama de Carrefour en Argentina dio un giro definitivo. Luego de meses de especulaciones y de haber rechazado una oferta de 1.000 millones de dólares por parte del empresario Francisco de Narváez, la compañía ratificó su plan de expansión para 2026.

En este contexto, y con la llegada de Noël Prioux como nuevo CEO, la firma abrió una serie de búsquedas laborales para fortalecer sus equipos.

La convocatoria se realiza principalmente a través de LinkedIn, donde los interesados pueden aplicar a vacantes que van desde perfiles técnicos y comerciales en sus oficinas de Martínez, hasta personal operativo para sus sucursales.

Los puestos que busca cubrir Carrefour en abril 2026

La cadena requiere profesionales con perfiles específicos, principalmente para sus áreas de estrategia digital y ventas B2B (negocios entre empresas):

Analista de Retail Media Online: Orientado a graduados de Marketing o Publicidad con experiencia en pauta digital y negociación con proveedores.

Orientado a graduados de Marketing o Publicidad con experiencia en pauta digital y negociación con proveedores. Analista BtoB Físico y Digital: Perfil analítico para el desarrollo de canales de venta mayorista. Requiere manejo de herramientas como Tableau o Power BI.

Perfil analítico para el desarrollo de canales de venta mayorista. Requiere manejo de herramientas como Tableau o Power BI. Especialista de Clientes y Fidelidad: Enfocado en mejorar la eficiencia de la venta telefónica y proyectos de fidelización de cartera.

Enfocado en mejorar la eficiencia de la venta telefónica y proyectos de fidelización de cartera. Analista Comercial: Con el objetivo de gestionar el presupuesto de Gift Cards y captación de nuevos clientes corporativos. Se valora inglés avanzado.

Con el objetivo de gestionar el presupuesto de Gift Cards y captación de nuevos clientes corporativos. Se valora inglés avanzado. Empleados Polivalentes: Buscan personal para tiendas con capacidad de realizar tareas de atención al cliente, reposición y manejo de caja de forma flexible.

Cómo aplicar a las vacantes que busca cubrir Carrefour

Para postularse, los candidatos deben ingresar al perfil oficial de Carrefour Argentina en LinkedIn, dirigirse a la sección «Empleos» y seleccionar la posición deseada. Es fundamental cumplir con los requisitos excluyentes de formación académica y manejo avanzado de herramientas de Office (Excel) o plataformas de datos según el puesto.

Este plan de contrataciones forma parte del objetivo de la empresa de abrir 42 nuevas sucursales este año y generar un total de 400 puestos de trabajo directos, reafirmando su estructura de 17.000 empleados en todo el país.