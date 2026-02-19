Carrefour anunció que suspende su venta en Argentina: «Las ofertas no convencieron», dijo el CEO

Las ofertas para comprar al gigante de los supermercados Carrefour no convencieron a los accionistas y, por ahora, la operación quedó en suspenso, dijo el CEO a nivel mundial de la compañía.

En conferencia con inversores, el chairman y CEO global de la compañía, Alexandre Bompard, se refirió al proceso que inició en 2025 la casa matriz del supermercado en París, cuando contrató a Deutsche Bank para activar la búsqueda de compradores para sus 700 sucursales y su banco en Argentina, como parte de una revisión regional.

“Hemos trabajado mucho en la revisión por países. Como pueden imaginar, es un proceso largo y difícil. Hemos logrado reforzar nuestra posición en Brasil mediante la venta del 7% de Carmila; salir de un país muy complicado -como saben, Italia- y encontrar un buen emprendedor para nuestra actividad en Rumania”, indicó.

Y agregó: “La revisión ya ha concluido. Tenemos dos tipos de mercados: los ‘core’ (estratégicos) y otros tres países, que son Argentina, Bélgica y Polonia”. Este último grupo se mostrará en conjunto en los resultados financieros próximos.

“En esos tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no reflejan el potencial de creación de valor que tienen. Por lo tanto, la prioridad en ellos es mejorar la actividad operativa”, afirmó.

“Tendremos una visión muy dinámica de los activos. Eso significa que no hay puertas cerradas, pero la prioridad para los equipos en esos países es realmente mejorar la operación, potenciar nuestra creación de valor y fortalecerla, y luego veremos qué sucede en el futuro”, explicó.

Changomas era el principal candidato a quedarse con Carrefour en Argentina

El candidato favorito en Argentina era Francisco De Narváez, dueño de Changomas, que en noviembre presentó una oferta por alrededor de US$ 1.000 millones para conservar la marca francesa.

Lo hizo junto con L. Catterton, fondo de inversión privado más grande del mundo, del que ya es socio en Argentina en Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons.

La venta de los súper apuntaba a firmarse antes de fin de 2025, con el cierre formal a inicios de 2026. En tanto, la transferencia del banco podía demorar por la autorización del Banco Central, al tratarse de dos contratos por separado. Pero las semanas avanzaron y no hubo novedades.

En los últimos días, en la industria destacaban que los franceses no están dispuestos a salir del negocio en cualquier condición. Sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 arrojaron ventas totales por 24.300 millones de euros, que aumentaron 1,6%.

En la Argentina, crecieron 24,3% y 33,6% en superficie comparable, en un país que Carrefour calificó como “marcado por una fuerte desaceleración de la inflación y presión sobre los volúmenes de alimentos en 2025”. En la Argentina, el Resultado Operativo Recurrente (ROR) cayó a 70 millones de euros, desde los 115 millones de 2024.

Noticias Argentinas.