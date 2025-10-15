Carrefour se va del país: quién tiene más chances de quedarse con la cadena y qué pasará después

En poco más de tres semanas se conocerá quién será el nuevo dueño de Carrefour Argentina, una definición que promete marcar un antes y un después en el negocio de los supermercados y en buena parte de la industria alimenticia nacional.

Los cuatro candidatos que siguen en carrera deberán presentar sus ofertas vinculantes en los primeros días de noviembre. En estos días comenzaron los llamados management meetings, encuentros entre las empresas interesadas y la cúpula local de Carrefour, con el fin de analizar los números y la estructura operativa de la cadena francesa, que busca desprenderse de su filial argentina, informó La Nación.

¿Quién se quedará con Carrefour Argentina? Los cuatro candidatos en la carrera

El Grupo De Narváez (GDN), actual propietario de Changomás —ex Walmart Argentina—, fue el primero en reunirse con los ejecutivos de Carrefour. El holding de Francisco de Narváez sorprendió al incorporar a un socio de peso: el fondo internacional L Catterton, especializado en consumo masivo e indumentaria, respaldado por el grupo LVMH y su fundador Bernard Arnault. Ambos ya tienen alianzas con De Narváez en las marcas de ropa Caro Cuore y Rapsodia.

Un día después fue el turno de Coto, liderado por Germán Coto, hijo del fundador Alfredo. En los próximos días se concretarán los encuentros con Cencosud —dueño de Jumbo, Disco y VEA— y con el fondo estadounidense Klaff Realty, cuyos representantes llegarán a Buenos Aires la próxima semana.

Carrefour Argentina: lo que implica la venta para el mercado de alimentos

La venta de Carrefour no solo implica el traspaso de una de las principales cadenas de supermercados del país: también podría redefinir la competencia en el mercado de alimentos y bebidas. Las empresas proveedoras observan con atención el proceso, conscientes de que un cambio de propietario puede alterar políticas de precios, acuerdos comerciales y tendencias de consumo.

El Deutsche Bank conduce el proceso de venta y fijó un plazo de seis semanas para la presentación de ofertas vinculantes, aunque el calendario electoral argentino podría extender los tiempos uno o dos semanas.

Los candidatos en detalle

Cencosud

A favor: cuenta con fuerte respaldo financiero y podría pasar del tercer lugar al liderazgo del mercado, con una participación superior al 16%.

En contra: su condición de empresa pública implica mayor escrutinio. Moody’s advirtió que una mayor exposición a la Argentina podría afectar su calificación crediticia. Además, la fusión con Carrefour enfrentaría condicionamientos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Coto

A favor: al ser una empresa familiar puede avanzar con rapidez en las decisiones y su presencia concentrada en el AMBA reduciría trabas regulatorias.

En contra: su modelo de grandes superficies no encaja con las casi 500 sucursales de formato pequeño de Carrefour Express.

Grupo De Narváez (GDN)

A favor: es el competidor con menos limitaciones antimonopólicas y la incorporación de L Catterton le otorga respaldo financiero internacional.

En contra: necesita consolidar su posición en el sector y ganar poder de negociación frente a los proveedores.

Klaff Realty

A favor: tiene experiencia en la compra y expansión de cadenas de supermercados, como Albertsons y Safeway, y opera en Uruguay con Tienda Inglesa , una marca reconocida por el público argentino.

, una marca reconocida por el público argentino. En contra: no posee operaciones locales y debería asumir el control en tiempo récord, ya que Carrefour busca cerrar la transacción a comienzos de 2026.

Un negocio que puede cambiar el tablero

Más allá del nombre del ganador, la operación marcará un punto de inflexión en el supermercadismo argentino. Una compra de este tamaño puede impulsar nuevas alianzas, fusiones o estrategias de expansión entre competidores y proveedores, alterando la dinámica de precios y el acceso de los consumidores.

En definitiva, el desenlace de esta puja empresarial definirá no solo quién se queda con Carrefour, sino también el rumbo del negocio minorista y alimentario en la Argentina de los próximos años.