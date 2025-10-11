La estrategia de Carrefour: se desprende de hipermercados, se enfoca en la proximidad y mira hacia Vaca Muerta

El futuro de la operación de Carrefour en Argentina se encamina a definirse entre finales de octubre y mediados de noviembre, cuando el comando superior de la cadena en Massy, Francia, evalúe las ofertas por su filial. Este proceso de venta se da en un contexto de cambio profundo en los hábitos de consumo de los argentinos, evidenciado en el «indicador changuito«. Así, el gigante francés redefine su estrategia, se enfoca en el crecimiento del formato de «proximidad« y mira hacia Neuquén en Vaca Muerta.

Este fenómeno, catalogado internamente como el «indicador changuito de Argentina», coincide con el plan global del holding francés, presidido por Alexandre Bompard. Dicha estrategia busca desprenderse de activos no estratégicos a nivel mundial para concentrar recursos en mercados clave como Francia, España y Brasil.

Las señales internas apuntan a que Carrefour busca desinvertir en los formatos más grandes, como los hipermercados, maxi y eventualmente market, para enfocarse en un modelo de crecimiento basado en la distribución y el abastecimiento de locales de cercanía, tanto propios como franquiciados.

Esta decisión se enmarca en una coyuntura en la que la cadena ya fue superada en liderazgo por Coto, al descender su participación al 21,1%.

Carrefour: la estrategia de proximidad en Mendoza y Vaca Muerta

A pesar de las pérdidas de 220 millones de dólares en el año anterior y la caída del volumen de ventas del 5% en el primer semestre de 2025, la cadena francesa no detiene su estrategia de crecimiento en el formato de proximidad.

En medio del proceso de venta, Carrefour confirmó la adquisición de Super A en Mendoza (integrándolo a la marca Express) e inauguró una nueva sucursal en Neuquén, apuntando al desarrollo de Vaca Muerta.

Este formato Express de cercanía, con locales de 70 a 600 m², se expande rápidamente en el país, contando ya con unas 460 tiendas, donde el 50% es operado por franquicias.

Además, y en un movimiento que desafía la imagen de una compañía en retirada, el grupo lanzó una tarjeta prepaga virtual propia emitida por el Banco de Servicios Financieros, compitiendo directamente con plataformas como Mercado Pago y habilitando compras en cualquier tienda de la red global del grupo.

Carrefour: Los aspirantes a quedarse con las más de 700 sucursales

El Deutsche Bank, actuando como asesor financiero, entregó a la sede central siete ofertas preseleccionadas por la operación argentina, que abarca más de 700 sucursales en 110 municipios y emplea a 17 mil trabajadores. Las propuestas provienen de tres inversores estratégicos (con presencia local) y cuatro fondos de inversión, tanto nacionales como extranjeros.

Entre los candidatos a quedarse con los distintos formatos (Market, Express, Hipermercados y Maxi) se mencionan jugadores fuertes del sector, como Coto, GDN (De Narváez) y Cencosud (Jumbo). A ellos se suman fondos de inversión con trayectoria internacional y local, incluyendo Klaff Realty y Sophia Capital, además de grupos empresariales como Newsan e Intercorp (de Perú).

Las ofertas, sin embargo, rondan entre USD 900 y 1.000 millones, una cifra significativamente menor a los USD 2.000 millones pretendidos inicialmente.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas