Carrefour dice adiós: el principal candidato para comprar la cadena tiene supermercados en Neuquén y Río Negro

La reconocida cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció que venderá sus sucursales en Argentina debido a un proceso de reorganización interna que se anunció hace varios meses. En la lista de posibles compradores, hay uno que se posicionó en mejor lugar y este mismo opera en el país con algunas sucursales en las provincias de Neuquén y Río Negro.

El principal nombre que suena como comprador y que se considera el más firme, es el del empresario Francisco de Narváez.

De Narváez lidera el Grupo GDN (Grupo de Narváez), un holding que tiene una fuerte presencia en el sector del retail en Argentina. Su principal negocio en el país es la cadena de supermercados ChangoMás.

Cuántos supermercados tiene en Neuquén y Río Negro

Chango Más es una cadena de supermercados e hipermercados en Argentina. La marca surgió como parte de la transformación de los antiguos locales de la cadena estadounidense Walmart.

El cambio de nombre se completó en 2022 y la empresa opera bajo diferentes formatos:

Hiper ChangoMás: los hipermercados más grandes.

los hipermercados más grandes. ChangoMás: el formato de supermercado tradicional.

el formato de supermercado tradicional. Super ChangoMás: tiendas más pequeñas.

Esta reconocida empresa cuenta con tiendas tanto en Neuquén como en Río Negro y se reparte en las siguientes ciudades:

Neuquén capital

Bariloche

Cipolletti

Roca

Viedma

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Como parte de su nueva estrategia, el gigante frances, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.