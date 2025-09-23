Chau a Carrefour en Argentina: cuánto ofrecen los empresarios para comprar la cadena de supermercados francesa
Semanas atras Carrefour anunció la venta de sus supermercados en Argentina. Son más de 700 las sucursales que tiene en el país, y 17 de ellas están en la Patagonia. La lista de interesados por adquirir la cadena francesa se achica y ya se conoce el monto que deberán pagar para comprarlo. Acá los detalles.
Como parte de su nueva estrategia, el gigante francés, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.
Para su compra, la cadena francesa tiene intenciones de no recibir un cifra menor a los u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera Carrefour en el país a través de varios formatos. Según trascendió, las primeras tres ofertas, pertenecientes a Grupo De Narváez, Alfredo Coto y la dupla Inverlat – Newsan, rondan entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones.
Entre los tres interesados, el que más potencial de obtener la cadena francesa es el Grupo De Narváez. «Es quien más interesado se muestra en concretar la transacción y va a hacer lo imposible por no perder la pelea», admiten fuentes cercanas al empresario.
Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina
A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.
Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.
