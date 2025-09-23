Chau a Carrefour en Argentina: cuánto ofrecen los empresarios para comprar la cadena de supermercados francesa

Carrefour tiene ventas anuales por unos 6000 millones de dólares y más de 17.000 empleados. (Gentileza)

Semanas atras Carrefour anunció la venta de sus supermercados en Argentina. Son más de 700 las sucursales que tiene en el país, y 17 de ellas están en la Patagonia. La lista de interesados por adquirir la cadena francesa se achica y ya se conoce el monto que deberán pagar para comprarlo. Acá los detalles.

Como parte de su nueva estrategia, el gigante francés, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

Para su compra, la cadena francesa tiene intenciones de no recibir un cifra menor a los u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera Carrefour en el país a través de varios formatos. Según trascendió, las primeras tres ofertas, pertenecientes a Grupo De Narváez, Alfredo Coto y la dupla Inverlat – Newsan, rondan entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones.

Entre los tres interesados, el que más potencial de obtener la cadena francesa es el Grupo De Narváez. «Es quien más interesado se muestra en concretar la transacción y va a hacer lo imposible por no perder la pelea», admiten fuentes cercanas al empresario.

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.