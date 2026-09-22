Discapacidad: el Gobierno dio un giro y ahora propone perpetuar las garantías en el Presupuesto 2027

En medio del tembladeral político alrededor de la política de discapacidad, La Libertad Avanza dio un giro de 180 grados y consensuó con aliados del PRO y la UCR un proyecto “superador” que transforma en permanentes todos los puntos de la Ley de Emergencia. Sin embargo, los cordobeses al mando de Martín Llaryora descreen de las promesas del Gobierno e irían por la prórroga de la norma junto con el resto de la oposición.

El nuevo texto es radicalmente distinto al que había redactado el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2027: mantiene el Nomenclador universal (con valores homogéneos para las prestaciones en todo el país y actualización mensual por inflación) y sostiene las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo formal.

La “fumata blanca” llegó en una reunión convocada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con representantes del macrismo, el radicalismo y algunos bloques provinciales. Provincias Unidas, el bloque que habitan los diputados de Llaryora, estuvo ausente en el encuentro, al que había sido invitada Carolina Basualdo. El posicionamiento de los cordobeses en el recinto será clave.

Los llaryoristas habían firmado el proyecto multipartidario para extender la Emergencia hasta 2027 y, según indicaron a este medio, se mantendrían en esa posición más allá de la contraoferta del oficialismo. “Vamos con la Emergencia y después podemos llevar adelante una ley. Ya pasó que después no cumplen”, dijo una importante fuente de ese espacio, desconfiada de las promesas del Gobierno.

Llaryora atraviesa un momento tenso en la relación con la Nación en el Congreso porque La Libertad Avanza quiere votar esta semana en el Senado el proyecto de Zonas Frías, que recortará subsidios al gas en más de 680.000 hogares tan solo en la provincia de Córdoba. El posible tratamiento del proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, se definirá este miércoles en Labor Parlamentaria.

El nuevo proyecto libertario sobre discapacidad es prácticamente una réplica de la ley vigente que impulsó la oposición: la diferencia, explicaron desde el bloque, es que al haber Presupuesto ahora se incorporan esas cláusulas “de manera definitiva al plexo normativo”, a diferencia de la Emergencia, que para el Gobierno vencerá en todos sus efectos en 2027.

El próximo paso será incorporar las partidas en el Presupuesto para el año próximo. En el oficialismo destacan que de esta manera se dejará de depender de la discrecionalidad del Ejecutivo porque habrá fondos garantizados por ley, cosa que no había en 2025. Desconfiados, en el kirchnerismo esperan ver los números plasmados y afirman que acompañar así es un “acto de fe”.

Los diputados que trabajaron el proyecto suben la apuesta. “Esto es la Emergencia y más: es permanencia. ¿Por qué (la oposición) acompañaría algo que tiene fecha de vencimiento y no algo que pasa a ser ley permanente?”, desafían. Resaltan, además, que se agregó una cláusula para que los fondos para el sector nunca puedan ser inferiores, en términos reales, a los del año anterior.

En el oficialismo reconocen que los votos para su proyecto de discapacidad todavía “no están claros”. Las miradas están puestas no solo en Llaryora, sino también en otros gobernadores dialoguistas cuyos diputados empezaron a estudiar el texto final para definirse, como los catamarqueños de Raúl Jalil, los misioneros de Hugo Passalacqua y la neuquina que responde a Rolando Figueroa.

A estos mismos diputados también intentaba seducirlos el kirchnerismo, que encabeza el proyecto para prorrogar la Emergencia hasta 2027 en todos sus términos. La pulseada se definirá este miércoles a las 12, cuando se realizará el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto donde se firmarán los dictámenes. La pelea final será en el recinto.

De qué se trata el giro de 180° en materia de Discapacidad

La propuesta de La Libertad Avanza y aliados baja las pretensiones del proyecto de Presupuesto 2027, donde se proponía terminar con los valores homogéneos de las prestaciones (lo que obligaba a negociar con cada obra social o prepaga) y hacer discrecional su actualización. Con la nueva propuesta, el Nomenclador seguirá siendo universal y ajustándose cada mes por el Índice de Precios al Consumidor.

También se mantiene que las pensiones sean compatibles con tener un empleo registrado o monotributo que aporte ingresos de hasta dos salarios mínimos. Las empresas que empleen a estas personas por tiempo indeterminado seguirán contando con beneficios impositivos.

Además aseguran que “los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud”.

Según el texto al que accedió este medio, la Secretaría de Discapacidad adoptará un sistema de auditorías periódicas para verificar que se cumplan los requisitos “documentales y socioeconómicos” para mantener las pensiones.

Por otra parte, se plasmó de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago.

La letra chica del nuevo proyecto estuvo a cargo, entre otros, de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. La diputada participó de la reunión en el despacho de Menem junto con el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y representantes del PRO, la UCR, el MID, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Argentina Federal (Misiones y Salta) y La Neuquinidad.

El encuentro tuvo lugar una vez finalizada la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada. En el Gobierno se ocuparon de informar en un comunicado que “las diferencias quedaron aclaradas”, después del revuelo que generó la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, al blanquear que desconocían que el Presupuesto desguazaba el sistema de discapacidad.

“Para el Gobierno, las personas con discapacidad son prioridad”

“Para este Gobierno las personas con discapacidad son prioridad, algo que no ocurrió en el gobierno anterior”, declaró en conferencia de prensa en vocero presidencial, Adrián Ravier. Afirmó que “el kirchnerismo le daba recursos a personas con discapacidad por cuestiones políticas” y remató: “Sabemos de pueblos enteros que contaban con más pensiones por discapacidad que habitantes”.

Además, aseguró que “desde que Javier Milei es presidente, ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio” y defendió las auditorías llevadas adelante por el Gobierno.

Ravier también evitó confrontar con Bullrich, quien encendió la interna al revelar que ella tampoco conocía el detalle del Presupuesto, y acusó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de “mentir” sobre lo acontecido en la Mesa Política.

“Hay que insistir con esta frase del presidente de que en un gobierno liberal nosotros no somos manada. Hay personas que pueden tener distintos puntos de vista, incluso dentro del gobierno. Lo vivimos en las reuniones de Gabinete y seguramente también habrá alguna diferencia en la Mesa Política. Eso no nos genera nada negativo”, dijo.

El vocero buscó poner paños fríos y sostuvo que “Bullrich, como senadora, es una persona fundamental para este gobierno también lo fue en el pasado en Seguridad, y sigue trabajando con el Gobierno, alineada con la idea de que Milei tiene que ser reelecto”.