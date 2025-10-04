Cómo impacta en el empleo y la economía la construcción del VMOS en Río Negro

La cabecera del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Allen. A pocos cientos de metros está Oldelval. (Foto Juan Thomes)

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) se consolidó como el principal generador de trabajo privado en Río Negro. Actualmente sostiene 2.550 empleos directos, de los cuales 130 son ocupados por mujeres, y concentra 300 operarios en la construcción portuaria de Sierra Grande.

La obra tiene cuatro bloques principales en los que avanza con el objetivo de que a finales del año que viene esté operativa. Actualmente se realiza la soldadura de los ductos entre el sur del río y Sierra Grande; se construye la cabecera de bombeo de Allen; la estación de bombeo intermedia de Chelforó; y se avanza la gigantesca terminal portuaria de Punta Colorada.

En paralelo YPF definirá en las próximas semanas si construye otro oleoducto en paralelo al VMOS, para potenciar las proyecciones de exportación desde Vaca Muerta.

Según los registros del Gobierno provincial, entre el 80% y el 85% son ocupados por mano de obra rionegrina. Sumando empleo indirecto, el impacto del Oleoducto Vaca Muerta Sur supera los 5.000 puestos laborales en toda la región, vinculados al consumo de bienes y servicios.

Sierra Grande: el epicentro del impacto del Oleoducto Vaca Muerta Sur

El epicentro de esta transformación es Sierra Grande, que vive un crecimiento muy importante. La demanda habitacional ha disparado la actividad con más de 150 alquileres activos destinados a los trabajadores del proyecto. Actualmente, hay 237 plazas de alojamiento ocupadas por personal de obra, con una proyección que alcanzará las 1.000 personas en el corto plazo.

Las Grutas, con importante ocupación hotelera por el VMOS

Este efecto se extiende por toda la costa atlántica. En Las Grutas, la demanda de hospedaje por parte de las empresas energéticas ya representa entre el 50% y el 60% de la ocupación hotelera permanente, mientras que en San Antonio Oeste la ocupación hotelera alcanzó el 90% durante la temporada, constituyéndose como un complemento que sostiene y extiende la actividad económica.

Descarga de acero para el puerto de Punta Colorada. (Foto: Marcelo Ochoa)

El dinamismo económico también es evidente: en Sierra Grande, se registraron 65 nuevas habilitaciones comerciales en 2025, superando las 51 del año anterior, según los registros municipales.

110 habilitaciones comerciales en San Antonio y Las Grutas

Y en lo que va del año, ya hay 90 habilitaciones comerciales en San Antonio y otras 20 en Las Grutas. Los rubros de mayor crecimiento incluyen gastronomía, transporte, inmobiliarias, alojamiento y servicios de apoyo como lavanderías y limpieza.

A su vez, más de 70 empresarios y emprendedores locales participaron en capacitaciones para convertirse en proveedores de bienes y servicios vinculados a la obra. Siete nuevas empresas ya se instalaron para acompañar el crecimiento.

En el Alto Valle, por otra parte, más de 200 compañías tienen una necesaria vinculación con diferentes cadenas de la construcción del proyecto.

El oleoducto VMOS conecta Vaca Muerta con el Atlántico con una inversión total de U$S 3.000 millones, la obra garantiza ingresos superiores a los U$S 1.000 millones para Río Negro en los próximos 13 años.

La obra del proyecto Vaca Muerta Sur es la mayor generadora de nuevos empleos en Río Negro. Gentileza

El financiamiento de la obra corre por cuenta por las empresas que componen VMOS ( YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Tecpetrol y GyP).

Según estimaciones del gobierno de Río Negro, hasta 2030 habrá pleno empleo para los trabajadores de la Uocra en la provincia, «consolidando a Río Negro como referente en la generación de oportunidades y en la integración de infraestructura clave para el país», se indicó.