Modernización estadística: el INDEC analiza cambios en la medición de pobreza y salarios en la era Javier Milei

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) planea introducir modificaciones en mediciones clave del país, incluyendo las canastas básicas que definen los umbrales de la pobreza y la indigencia, así como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de salarios. La intención del organismo, que debutará con el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero de 2026 (midiendo la inflación de enero), es modernizar metodologías que llevan más de dos décadas en uso.

El organismo, conducido por Marco Lavagna, busca actualizar la metodología de la medición de la pobreza tras disponer de los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017-2018. La metodología vigente desde 2016 se basa en datos conjuntos de encuestas de 1996-1997 y 2004-2005.

La modificación impactará tanto en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, como en la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para medir la línea de pobreza. La CBA está diseñada actualmente para cubrir 1.750 kilocalorías diarias por persona, un valor que podría ajustarse, ya que estándares internacionales manejan un promedio de 1.600 kilocalorías.

Los principales cambios metodológicos en el dato de la pobreza

Los ajustes en las canastas básicas y otros indicadores esenciales buscan reflejar mejor el consumo actual de los hogares, tomando como base la ENGHo 2017-2018. Los cambios más relevantes son:

Actualización de la CBT: Los bienes y servicios no alimentarios se tomarán de los consumos de la ENGHo 2017-2018, lo que modificará su ponderación.

Los bienes y servicios no alimentarios se tomarán de los consumos de la ENGHo 2017-2018, lo que modificará su ponderación. Mantenimiento de la «Metodología de Engels»: Se mantendrá la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Se mantendrá la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. Debate sobre el Gasto de Vivienda: Se discute la posibilidad de incorporar el gasto de los inquilinos en las canastas, aunque hasta el momento no hay una decisión final.

Modificaciones en la EPH y el impacto del alquiler

La necesidad de modernizar las mediciones se evidencia en el alto costo de vida. Por ejemplo, en septiembre, la Canasta Básica Total se ubicó en 1.176.852 para una familia tipo, pero este valor no incluye el costo de la vivienda.

El alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA costó 1.168.200 en septiembre, encareciendo la canasta casi al doble. Cabe destacar que los alquileres en la región de la Patagonia fueron los que más se incrementaron entre enero y septiembre, con una suba de hasta el 100,09%.

En paralelo, el INDEC prevé una modificación estructural en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), utilizada para medir empleo e ingresos, con la intención de realizarla con mayor periodicidad para obtener una visión más precisa de la realidad.

También se analizan ajustes en el índice de salarios, especialmente para mejorar la recolección de datos de los sueldos de los trabajadores informales, que actualmente tienen un rezago de cinco meses. La modernización de estos índices es vista como crucial para la toma de decisiones macroeconómicas en la actual gestión.