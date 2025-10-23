Aumentó la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual, los bienes con mayor variación positiva

La confianza del consumidor experimentó un aumento mensual del 6,30% en octubre respecto de septiembre, pero se ubicó 0,24% respecto al valor del mismo mes del año pasado. Según reflejó el Indice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella alcanzó a 42,32 puntos, de acuerdo a la evaluación realizada entre el 1 y el 14 de octubre.

Confianza del consumidor: cómo fueron los índices de octubre

Este incremento «compensa en parte la fuerte caída observada en agosto», mes en el que el índice sufrió una baja del 13,9%. El ICC se mantiene además un 8,7% por debajo del valor alcanzado en julio de 2025.

La suba mensual del ICC fue generalizada a nivel de subíndices. El componente que registró la mayor variación positiva fue Bienes Durables e Inmuebles, con un incremento del 12,02% en el mes.

Los otros subíndices también experimentaron aumentos significativos respecto a septiembre:

• Situación Personal aumentó 5,78%.

• Situación Macroeconómica subió 3,36%.

En términos de la variación respecto a octubre de 2024, Bienes Durables e Inmuebles se ubicó 14,64% por encima, mientras que los subíndices Situación Personal y Situación Macroeconómica se mantuvieron por debajo, registrando caídas interanuales del 2,49% y 6,16% respectivamente.

Al analizar el ICC por horizonte temporal, se observó que las Condiciones Presentes registraron la mayor variación mensual, mejorando un 10,74% respecto a septiembre. Este subíndice se ubicó 9,70% por encima del nivel de octubre de 2024.

Por otro lado, las Expectativas Futuras crecieron menos en el mes, con una variación positiva del 3,57%, y en la comparación interanual se mantienen 5,86% por debajo.

El ICC mostró una «evolución dispar según las regiones» y el nivel socioeconómico.

A nivel regional, la variación mensual fue la siguiente:

• En CABA el índice cayó 0,74% respecto a septiembre. No obstante, CABA se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

• En el GBA aumentó 7,84% en el mes. Interanualmente, se mantiene 0,79% por debajo.

• En el Interior subió 7,43% en el mes, pero se ubica 0,49% por debajo del nivel de un año atrás.

Respecto al nivel de ingreso, aproximado por el nivel educativo:

• Entre los hogares de ingresos altos, el ICC aumentó 11,75% en octubre, ubicándose 2,06% por encima del nivel de un año atrás.

• Entre los hogares de ingresos bajos, el incremento mensual fue de solo 2,15%. En la comparación interanual, este grupo se encuentra 1,95% por debajo.

Noticias Argentinas

Los puntos con mayor confianza del consumidor en la gestión de Javier Milei

Según citó Infobae, Sebastián Auguste, hubo el siguiente análisis del director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT:

“El pico del ICC desde que asumió Milei se observó en enero de 2025, con un valor de 47,38, y el mínimo en enero de 2024, con 35,60. En agosto de 2025 sufrió la peor caída, 13,9% en un mes. Desde agosto hasta octubre el índice se recuperó parcialmente. En octubre se ubica aún 8,7% por debajo del valor alcanzado en julio último”, observó.