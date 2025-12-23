¿Faltan o sobran dólares?: los tres datos clave que el Indec publica hoy sobre la economía nacional

El Indec pondrá hoy blanco sobre negro a uno de los informes más esperados por analistas y operadores financieros. Se trata del reporte sobre la balanza de pagos y la deuda externa, un consolidado estadístico que funciona como el «extracto bancario» del país frente al mundo. El documento reflejará cómo se movieron los dólares entre julio y septiembre de 2025, un período marcado por la tensión en las reservas y el cumplimiento de pagos internacionales.

Este informe es crucial para entender la posición financiera de Argentina, ya que no solo detalla cuánto se debe afuera, sino también cuántos activos tienen los argentinos declarados en el exterior.

Los tres datos claves que revela el Indec hoy: el stock de la deuda externa

Es el dato que marca el pulso de la solvencia argentina. Hasta junio de 2025, la deuda externa bruta a valor nominal alcanzaba los U$S 305.043 millones.

El informe de hoy revelará si en el tercer trimestre el país logró reducir ese monto o si los nuevos compromisos financieros lo empujaron al alza. Esta cifra es el termómetro que miran los acreedores para calcular el Riesgo País.

El deficit en la «cuenta corriente», entre los datos claves que revela el Indec

Con esto se ve la verdadera fuga de divisas. En el trimestre anterior, el país registró un déficit de US$ 3.016 millones. Aunque las exportaciones de bienes dejaron un saldo a favor, ese dinero se «escurrió» por el pago de servicios y el giro de utilidades al exterior.

Los analistas esperan ver hoy si el superávit comercial fue suficiente para frenar esta sangría o si el déficit se profundizó entre julio y septiembre.

El tercer dato clave: los dólares fuera del sistema

El informe incluye la Posición de Inversión Internacional, que estima cuántos activos tienen los argentinos declarados fuera del sistema local (cuentas en el exterior, propiedades o divisas «bajo el colchón»).

Históricamente, este monto supera la deuda total del país, reflejando la enorme masa de capitales que el sistema económico no logra retener para la inversión productiva interna.