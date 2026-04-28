Guía monotributo 2026: cómo evitar la expulsión del régimen y los nuevos límites de ARCA

Sostenerse dentro del Monotributo en 2026 dejó de ser una cuestión de pagar la cuota a tiempo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— intensificó la vigilancia sistémica sobre la coherencia entre lo que se factura y lo que se gasta.

Quedar fuera del régimen implica el salto al Régimen General, lo que supone el pago de IVA, Ganancias y una prohibición de reingreso por tres años.

Los límites de facturación de monotributo en mayo 2026: escala por escala

Para no ser excluido, el contribuyente debe monitorear que sus ingresos brutos anuales no superen el tope de su categoría. Exceder el monto de la Categoría K implica la salida inmediata.

Categoría Tope Anual de Ingresos Categoría A $10.277.988,13 Categoría B $15.058.447,71 Categoría C $21.113.696,52 Categoría D $26.212.853,42 Categoría E $30.833.964,37 Categoría F $38.642.048,36 Categoría G $46.211.109,37 Categoría H $70.113.407,33 Categoría I $78.479.211,62 Categoría J $89.872.640,30 Categoría K $108.357.084,05

ARCA aplica una fórmula de control sobre las compras y consumos personales. Si el organismo detecta que los gastos no coinciden con los ingresos declarados, ejecuta la exclusión de pleno derecho. Los límites son:

Venta de bienes: Los gastos de la actividad no pueden superar el 80% de los ingresos brutos máximos de la categoría.

Los gastos de la actividad no pueden superar el de los ingresos brutos máximos de la categoría. Prestación de servicios: El límite es más estricto; los gastos no pueden exceder el 40% de los ingresos brutos.

Cuentas bancarias y digitalización en ARCA: las irregularidades que te expulsan del monotributo en mayo 2026

La digitalización de los controles permite a ARCA monitorear depósitos en tiempo real. Cualquier ingreso de dinero sin factura electrónica que lo respalde genera una alerta de inconsistencia. Si el total de depósitos supera los límites de facturación permitidos, el contribuyente es desplazado al régimen general automáticamente.

Existen irregularidades operativas que son causales directas de expulsión, más allá de los montos de facturación: