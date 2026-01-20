Con el dólar en calma, crece el número de empresas que sale al mercado a buscar financiamiento

El Gobierno mantiene la estabilidad cambiaria mientras el Banco Central persiste en su programa de acumular reservas. En este contexto, crece el número de empresas que sale al mercado de capitales a buscar financiamiento.

Este martes la autoridad monetaria se hizo de U$S 8 millones, con lo cual en doce jornadas incorporó U$S 716 millones a su activo.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en U$S 44.874 millones, con un incremento de U$S 89 millones en la fecha.

De todas formas, las reservas netas siguen negativas y de acuerdo al cálculo de analistas, están en el orden de los U$S 3.900 millones.

Cabe apuntar que el salto de los últimos días en las reservas brutas se explica en gran parte por la suba de la cotización del oro, que es uno de los activos que integran las reservas internacionales.

En ese marco, el Banco Nación operó durante toda la rueda sin cambios, con su pizarra marcando una cotización oficial de $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta. El precio para los minoristas en homebanking o ventanillas bancarias también se mantuvo en los mismos valores de la víspera, $ 1.415 y $ 1.455 para ambas puntas.

Por su parte, el dólar mayorista también repitió valores y cerró en $ 1.425 y $ 1.435, con aumento del volumen de negocios a U$S 278 millones, que estuvo empujado por la reapertura de Wall Street luego del feriado del lunes. El dólar paralelo operó en $ 1.470 y $ 1.500.

En la plaza financiera, el dólar MEP subió levemente a $ 1.471 y el Contado con Liquidación avanzó a $ 1.519.

Paz cambiaria: empresas traen dólares del mercado y los bancos se ajustan al apretón monetario

Sobre la calma del dólar, un informe de Wise Capital indicó que “la estabilidad cambiaria continúa encontrando su principal ancla en el fuerte apretón monetario”.

“La elevada iliquidez que enfrentan los bancos mantiene las tasas de interés en niveles altos, reforzando el atractivo de los instrumentos en pesos y desalentando la dolarización de carteras”, añadió el trabajo.

Al mismo tiempo, sostuvo que “más allá de las estrategias de carry trade, las tasas comenzaron a mostrar una cierta normalización tras la licitación del miércoles pasado, incluso en un contexto en el que el Tesoro no inyectó pesos al mercado”.

“Este esquema sigue funcionando como un factor clave para sostener la calma en el frente cambiario, aun en jornadas de menor actividad”, concluyó el informe.

Con la tasa de interés elevada y el fuerte apretón monetario, esta semana se registra movimiento de empresas operando en los mercados de capitales.

En estos días es el turno de YPF y de Loma Negra que licitarán obligaciones negociables. Este ingreso de dólares de parte de la cuenta financiera es otro de los factores que favorece la compra de reservas del Banco Central.

YPF busca entre U$S 300 y U$S 500 millones a través de la reapertura de un bono emitido originalmente en 2025, con vencimiento en 2034. La compañía ofrecerá una tasa fija anual del 8,25% y los nuevos títulos comenzarán a amortizar capital a partir de 2032. Los intereses se pagarán de forma semestral, los días 17 de enero y 17 de julio, durante toda la vida del instrumento.

En tanto, Loma Negra busca ampliar una emisión de deuda en el mercado local por un monto estimado de entre U$S 40 millones y U$S 60 millones, mediante un bono a tasa fija, atado al dólar MEP. Ambas operaciones se inscriben en un contexto de mayor demanda por papeles argentinos, impulsada por la mejora en las condiciones financieras y el interés por instrumentos en dólares.