Con la inflación de febrero en la mira, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva licitación de deuda

El Gobierno de Javier Milei enfrentará dos tests importantes esta semana en materia financiera y económica: tendrá que hacer frente al dato de inflación de febrero y buscará renovar venciminetos en una nueva licitación de deuda.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) además del IPC dará a conocer otros datos coyunturales.

Datos de inflación

Luego de que se difundiera el dato oficial de enero, el cual marcó el quinto mes en alza, los analistas esperan una inflación que se ubique entre el 2,5% y el 3%.

El último Relevamiento de Expecativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) ajustó sus proyecciones inflacionarias: si bien lo ponderaron por debajo del 2,9% de enero, aumentaron 0,6 puntos porcentuales sus expecativas para febrero. En este caso, la inflación esperada es del 2,7% y una inflación núcleo del 2,5% (+0,4 p.p.). Para la inflación anual del 2026 estiman que será del 26,1%.

El ministro de Economía Luis Caputo se mantiene expectante sobre la posibilidad de que la inflación perfore el 1% para agosto, aunque distintos economistas señalan que ese escenario no se dará.

Martín Kalos sostuvo que “no es posible lo que plantea Caputo” y afirmó que “el Poder Ejecutivo tiene un discurso exitista respecto de la inflación que no es realista”. onsideró que desde el «3%» actual, «probablemente empiece nuevamente a bajar, pero al oficialismo se le agotaron las dos anclas que usó durante 2024 y la primera mitad de 2025 para bajar la inflación: el dólar (su precio) y los salarios”.

En similar sentido se pronunció Ivan Cachanovsky, economista de Libertad y Progreso: “Nosotros estamos viendo una inflación para diciembre que cierre en el 20% anual aproximadamente. Eso implica que para agosto, septiembre estaríamos viendo inflaciones que empiezan con 1 y no con cero”, explicó.

Para el IPC Online de Bahía Blanca, la inflación de febrero se ubicó en el 2,31% y se consolida un acumulado del 4,21% en el primer bimestre de 2026 y un alza interanual del 28,78%.

El principal responsable del incremento mensual fue el capítulo de Vivienda y servicios básicos, que registró un salto del 4,21%. Este rubro fue empujado por el costo de los combustibles para el hogar, que subieron un 12,64%.

El IPC bahiense exhibe un alza respecto al indicador propio de enero (1,9%) y una merma respecto al dato nacional del INDEC. En ese sentido, coincide con la expectativa de Caputo que adelantó que la inflación en febrero terminó por debajo del registro previo.

Nueva licitación del Tesoro

El Ejecutivo enfrentará la primera licitación de letras y bonos del Tesoro correspondiente a marzo. Según lo detallado por el cronograma oficial, el anuncio del menú tendrá lugar el martes 10 del tercer mes del año, mientras que los resultados de la licitación se darán a conocer el jueves 12 del mismo mes.

En la última licitación de deuda, el Gobierno decidió no renovar todos los vencimientos y liberó pesos al mercado. Esto se realizó con el objetivo de descomprimir el valor de las tasas y mejorar el nivel de actividad.

Con respecto a la emisión del nuevo bono en dólares, el cual servirá para pagar los próximos vencimientos de julio, la Secretaría de Finanzas indicó que consiguió US$150 millones a una tasa de 5,89%, menor al 6% que se había detallado.

Más datos del INDEC

Si bien se destaca el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer otros datos coyunturales que marcarán el pulso de la economía.

Tendrán lugar las canastas básicas totales (CBA y CBT) de febrero y el uso de la capacidad instalada de enero, luego de que el sector se hay contraído nuevamente en enero.

Todos los datos

Servicios públicos (diciembre del 2025).

Accesos a internet (cuarto trimestre del 2025).

Inflación (ferero).

Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total (febrero).

Uso de capacidad instalada (enero).

Las compras del BCRA y el dólar

Al cierre de la primera semana de marzo, el Banco Central (BCRA) adqirió US$291 millones y culminó con sus reservas internacionales en US$46.004 millones. Lleva 43 ruedas consecutivas adquiriendo divisas.

Ya superó el 30% de la meta pactada para este año: desde el 5 de enero lleva adquiridos US$3.003 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Fueron US$1.134 millones durante enero, US$1.555 millones en febrero y US$291 millones en lo que va de marzo.

En paralelo, el dólar subió por tercera vez en cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1.400.

Dólar Blue: compra $1.395 / venta $1.415

$1.395 / $1.415 Dólar Oficial: compra $1.385 / venta $1.435

$1.385 / $1.435 Dólar Mayorista: compra $1.407 / venta $1.416

$1.407 / $1.416 Dólar MEP: compra $1435,5 / venta $1439,5

$1435,5 / $1439,5 Dólar Contado Con Liquidación (CCL): compra $1475,7 / venta $1478,7

$1475,7 / $1478,7 Dólar Tarjeta: venta $1865,5

Comienza ExpoAgro 2026

El próximo martes 10 de marzo dará inició la 20° Expoagro 2026 edición YPF Agro, el evento agroindustrial más grande de la región. Se desarrollará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás de los Arroyos y durará hasta el 13 de marzo.

Con motivo de celebrar su 20° aniversario, ExpoAgro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.

