Con los sueldos en dólares, el Banco Central habilita un nuevo paso hacia la bimonetariedad

El Banco Central habilitó el pago de los sueldos en dólares, opción que quedará supeditada a la voluntad de empresas y trabajadores de tomar esta alternativa.

Permiten pago de sueldos en dólares

La medida permite que los empleadores depositen los haberes en moneda extranjera y que los trabajadores dispongan de esos fondos a través del sistema financiero, o sea que puedan ir a un cajero automático y extraer dólar billete.

La iniciativa deriva de la ley Modernización Laboral, que habilitó esta alternativa.

Según establece la norma, las cuentas sueldo en moneda extranjera contarán con los mismos servicios gratuitos que las cuentas en pesos, incluyendo la apertura, el mantenimiento, las transferencias y las extracciones de fondos sin costos para el titular de la cuenta.

La medida fue formalizada este viernes por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 8460.

En este documento, la entidad resolvió “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ prevista en el punto 2.1. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”.

En relación a la operatividad, los bancos tienen la obligación de permitir depósitos y extracciones de efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la disponibilidad de billetes dependerá de si las entidades “cuentan con esa disponibilidad operativa de numerario”, según indica la normativa.

Respecto a los costos, el organismo aclaró que la gratuidad de la cuenta “alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral, acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo”.

Esto implica que el trabajador puede mantener el dinero en la cuenta de forma indefinida sin pagar comisiones por el mantenimiento de los montos depositados.

Cabe apuntar que el pago de los salarios en dólares dependerá de un acuerdo entre las empresas y los trabajadores, en la modalidad que dispongan, pero la ley no genera ninguna obligación de hacerlo.

La medida responde al esquema de bimonetariedad que tiene la economía argentina y de alguna manera se acerca al concepto de “dolarización” de la economía que en campaña había acuñado el presidente, Javier Milei.

En las últimas horas, el economista Emilio Ocampo aseguró que la dolarización avanzaría con mayor velocidad en la Argentina en caso de que se permitiese el pago de impuestos en dólares.

Corresponsalía Buenos Aires