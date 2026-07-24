Expo Rural de Palermo 2026: en ovinos la Patagonia también marcó presencia, la Media Luna y Coy Aike se coronaron campeones con los merinos

En el último día de juras morfológicas para la Patagonia, la borrega Alexia de la cabaña Media Luna, propiedad de Ernesto “Tito” Ayling, ganó el premio a la mejor oveja de la raza merino, que viajó más de 1.700 kilómetros desde el valle de Sarmiento, provincia de Chubut.

Según Ayling, director del Distrito 13 de la Sociedad Rural Argentina y responsable de la Expo de Palermo su principal objetivo como cabañero en esta 138° edición de la muestra era que “la raza esté presente en Palermo”, y destacó: “No es común que vengan ovejas de tan lejos, y me parece que está muy que el resto del país conozca lo que se hace en la Patagonia”. Voraz, tampoco ocultó su expectativa comercial, ya que espera vender algunos de sus ejemplares el día sábado 25 de julio.

Ayling también se llevó el Reservado Gran Campeón macho. Sobre el animal de la Cabaña Media Luna, el jurado resaltó su “excelente lana”. En cualquier caso, el primer premio se quedó en la región: la cabaña Coy Aike de la familia Brito alcanzó el premio Gran Campeón Macho con su X983. En representación de la empresa estuvo su gerente Rafael Savino, quien recibió el premio a manos del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y de Guillermo Paz, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Merino;

La ganadería de la Patagonia se lució en las pistas de Palermo con sus ejemplares ovinos. Foto: Enrique García Medina.



“Es un reconocimiento al esfuerzo de todo un año. Pensá que este animal está seleccionado ya hace dos años en la cabaña y ahora viene a Palermo, que es una de las pistas más importantes de la Argentina. La verdad que es un honor y un orgullo”, admitió.

Afincado en Santa Cruz, el carnero recorrió 2500 kilómetros para llegar al predio de La Rural en Palermo, lo cual genera efectos físicos en el ejemplar. “El animal se estira un poquito. Son casi tres días de viaje. Es un trayecto largo”, explicó. Este, sin embargo, no fue el único premio que recibió Coy Aike. El martes se había llevado el Gran Campeón Macho por la raza corriedale .

“En este tipo de raza, sobre todo, se busca la pureza: que no tenga pigmentación, que sea bien suave, los hocicos suaves, rosados, bien blancos».

En su devolución, el jurado expuso ante propietarios y curiosos una precisa devolución sobre las dificultades que afrontan los animales en La Patagonia: “Para alimentarse y para tomar agua, los merinos deben, o los ovinos en general, trasladarse a muchas distancias. Ellos viven en cuadros de mucha extensión, con lo cual tal vez para tomar agua tienen que caminar dos, tres, cuatro mil metros cada vez; tienen que tener una muy buena motricidad y un muy buen aparato motriz”.

Las cabañas de la Patagonia expusieron ejemplares ovinos premium en la Expo Palermo 2026.



Para juzgar las condecoraciones, el jurado explicó: “En este tipo de raza, sobre todo, se busca la pureza: que no tenga pigmentación, que sea bien suave, los hocicos suaves, rosados, bien blancos. El Polled Merino tiene que tener cero toco, y hay alguna pequeña tolerancia si es mínima. Después, otra de las características más importantes es la lana, obviamente. Primero, se mira la finura, el color, el carácter o el nervio, ese rizo, el estilo de mecha, los centímetros de lana que tiene arriba del lomo y todo el vellón.Y también se mira mucho lo que son los aplomos, el aparato motriz del animal”.

De esta manera, al igual en la jura morfológica de Hereford, la Patagonia logró el primer y segundo premio entre los ovinos, y la máxima cucarda con las hembras.

Fin de fiesta para Angus, en una semana “inolvidable”



Entre los bovinos, la cabaña Don Fioto concluyó su histórica participación con dos primeros premios más para sus terneros negro y colorado. El negro, además, finalizó como el tercer mejor de la categoría Junior. Por eso, la alegría de su dueño Luciano Correndo es indisimulable entre los que lo rodeamos en el pabellón.

Exposición Rural de Palermo. Luciano Correndo, de Cabaña Don Fioto. Foto Enrique García Medina



“La verdad que nuestra participación fue muy importante: de los siete animales que trajimos, la gran mayoría fueron premiados o se posicionaron en lugares muy destacados dentro de cada categoría”, presumió el reconocido médico veterinario y quinta generación de cabañeros. Correndo admitió que los galardones le significan un gran aliciente y estímulo para seguir trabajando en potenciar la raza angus.

“La verdad que nuestra participación fue muy importante: de los siete animales que trajimos, la gran mayoría fueron premiados o se posicionaron en lugares muy destacados dentro de cada categoría”. Luciano Correndo, cabaña Don Fioto.

Como si fuera poco, Correndo venderá este sábado su ternero junior negro, y asegura haber recibido consultas por animales que no comerciarán, aunque deja la puerta abierta a otra posible transacción.

San Marón sigue de fiesta



Por su lado, a un día de la consagración con su toro Gran Campeón Macho, la alegría del doctor Juan Gabriel Seleme se esparce en el pabellón Amarillo de Palermo, especialmente, hacia su nieta, madre y esposa, presentes en Palermo. Los miembros de la Cabaña San Marón se levantaron más que felices tras su jornada de gloria, como era de esperarse. El domingo desfilará en la ceremonia de clausura donde hablará el presidente Javier Milei.

Exposición Rural de Palermo. Cabaña San Marón, Alejandro Cantero, empleado. Foto: Enrique García Medina.



Más en frío, igualmente, Seleme detiene su marcha triunfal para dejarle su testimonio a Río Negro Rural. Elige enfatizar la importancia de que la situación de la raza Hereford mejore. “La ganadería argentina necesita del Hereford para aumentar el tamaño de carcasa. El Hereford es la raza ideal para meter novillos de 600 kg”, explica.

Con optimismo, cuenta que el jueves se vendieron “a buen precio” todos los toros Hereford que salieron a remate, incluido “Ventarrón” el Reservado Gran Campeón Macho de “La Txapela» que compró el propio Seleme.

Jotace sigue haciendo historia en Palermo



Otro de los grandes ganadores de la Expo Rural 2026 de Palermo fue la cabaña Jotace, ubicada en Juan Pradere. Para la familia Sagarzazu, llevarse premios de la Ciudad de Buenos Aires es una suerte de tradición que se remonta a 2005, cuando ganó el premio Gran Campeón Macho con Petaca. En el 2008, sumaron un nuevo galardón con Sembrador. Y ahora, obtuvieron el premio Reservado Gran Campeón con una vaquillona de la que son copropietarios.

Reservado Gran Campeón Hembra Hereford en Palermo 2026, de Terragarba y Jotace.



“Quizás no nos damos cuenta, pero la verdad que estamos muy contentos porque es un logro enorme, es mucho sacrificio. El hecho de que este animal se hace en la Patagonia, se cría en la Patagonia y que vengan a una exposición de esta envergadura, calculá que es enorme”, cuenta Romina Sagarzazu en diálogo con Río Negro Rural.

Sagarzazu recuerda que vinieron a la Expo 2022 con tres ejemplares y lograron un tercer puesto y un reservado gran campeón. En esta ocasión, vinieron a competir con dos animales, y se llevaron un meritorio segundo lugar. La excursión porteña de la familia Sagarzazu se extendió por más días de los previstos a causa de temas personales, relata Silvia, la madre de Romina. Los gastos económicos y los años hacen lo suyo para que semejante viaje sea cada vez más difícil de hacer. “Hace muchos años que venimos a Palermo, ya estamos un poco grandes”, dice la esposa de Juan Carlos.

El glamour de Palermo dista del esfuerzo que representa para esta familia que viene a competir desde 1992 a Buenos Aires trabajar cada día en el campo para lograr los mejores productos. “Primero que nazca el animal, elegir en el campo y no son todos buenos. Después, cuando uno ve que algo puede pintar como para exposiciones importantes, ahí se le da un tratamiento un poco diferenciado, con la alimentación. Pero sí, todo todo requiere mucho trabajo y gasto”.

Romina Sagarzazu con el ejemplar Hereford que se coronó como Reservado Gran Campeón Hembra en Palermo 2026.



Para Silvia, cada premio representa “una caricia al alma después de tanto trabajo”. En esta Expo, Jotace vendió el toro que acompañó a la vaquillona, por quien le hicieron una oferta baja, admite. “Es una pieza muy importante como para venderla como un animal común”. Sagarzazu extiende su análisis y describe el difícil panorama comercial de esta Expo.

«La verdad que estamos muy contentos porque es un logro enorme, es mucho sacrificio. El hecho de que este animal se hace en la Patagonia, se cría en la Patagonia y que vengan a una exposición de esta envergadura, calculá que es enorme». Romina Sagarzazu, de cabaña Jotace.

“Estuvieron muy difíciles las ventas. Veo todo muy raro. Yo creo que vamos caminando bien, pero no sé qué es lo que pasa”, cuenta, preocupada. Su relato vale doble porque ella participó de los remates.

Sagarzazu espera buenas noticias para el domingo, al cierre de la feria, cuando el presidente Javier Milei brinde su discurso de cierre. “Uno tiene expectativas y la esperanza de que todo marche mejor: que haya buena salud, educación, por favor, que es lo que falta. Y que estemos todos mejor”.

*ssourigues@gmail.com

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