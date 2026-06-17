Con un nuevo recorte de gasto, el Gobierno sostuvo el superávit fiscal en mayo

El Gobierno nacional mantuvo el superávit fiscal en mayo a partir de una ampliación de la reducción del gasto público que se concentró en giros a provincias, partidas para sostener el funcionamiento general del Estado, programas sociales, subsidios e inversión pública.

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal

De acuerdo al Ministerio de Economía, en mayo las cuentas públicas registraron un superávit de $ 478.613 millones, como consecuencia de un superávit primario de $1.924.367 millones y del pago de intereses de deuda pública por $1.445.754 millones, lo que da el saldo final.

“Muchos lo declaman; solo nosotros lo hemos logrado. Hechos, no palabras”, posteó el Presidente Javier Milei sobre una imagen con la frase: “El superávit fiscal es innegociable”.

Por su parte, el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subrayó que “este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico”.

La base de esta política, a la que se abraza en forma incondicional el Gobierno, es que sin déficit no se necesita nueva deuda o emisión monetaria para sostener el gasto público.

Durante mayo, comenzó a ejecutarse el recorte presupuestario de 2% en gastos corrientes y de 20% en gastos de capital, que había ordenado Milei. El ahorro pretendido para lo que resta del año es de $ 2,5 billones y cabe recordar que los ajustes más importantes recayeron en planes de educación y salud.

Milei tuvo que tomar esta decisión ante la caída constante de la recaudación impositiva. De hecho, los ingresos tributarios del quinto mes del año fueron de $ 14,5 billones, lo que representa una baja real de 4,5%. Las mermas más importantes se dieron en IVA neto de reintegros (-11%), aportes y contribuciones a la seguridad social (-4,4%) e impuesto al cheque (16%), todos tributos vinculados a la actividad económica. También cayeron los tributos relacionados con el comercio exterior, por la reducción de la alícuota de retenciones y menor volumen de importaciones.

Por el lado de los gastos, estos ascendieron a $ 12,6 billones, monto que representa una baja real de 2,2%.

Entre los recortes más significativos se destaca la baja de 14,6% para el financiamiento de planes sociales. A su vez, se redujeron subsidios por $ 1,93 billones. En el mismo sentido, hay que apuntar una poda real de 40% en transferencias a provincias, de 27% en inversión pública y de 7% en las erogaciones para el funcionamiento del Estado.

El mayor aumento en el gasto se dio en las transferencias a provincias, debido a que aún está vigente la ley sancionada; demandó $ 780.000 millones, más que duplicando el monto destinado al sector un año atrás.

Caputo destacó que en los primeros cinco meses del año el superávit fiscal es de 0,2%, en línea con las previsiones. El compromiso del Gobierno con el FMI plasmado en el acuerdo en curso fija un saldo superavitario de 1,4% a fin de 2025.

“El mes bajo análisis deja una señal menos favorable del lado de los recursos: la recaudación tributaria continúa en terreno negativo en términos reales, aunque con una caída más acotada que en febrero y marzo. Si esta dinámica persistiera, el cumplimiento de la meta descansaría en mayor medida sobre el control del gasto, dada la ausencia de margen político y fiscal para recomponer ingresos mediante aumentos de impuestos”, consideró la consultora ACM.

La firma consideró que “el resultado fiscal seguirá apoyándose en una administración estricta del gasto, en un contexto en el que persisten presiones sobre partidas sensibles, entre ellas universidades, salud e infraestructura”.

Corresponsalía Buenos Aires