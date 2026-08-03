Añelo: Prendieron fuego su camión y lo dejaron sin trabajo

Miguel Ávila, de 68 años, fue víctima de un ataque intencional contra su camión atmosférico en la madrugada del sábado. Los autores de este hecho vandálico, aun no identificados, cortaron el suministro eléctrico desde la llave térmica exterior para desactivar reflectores y cámaras de seguridad. Luego, abrieron la puerta del camión que se encontraba en el patio de la vivienda, lo rociaron con abundante combustible y le prendieron fuego.

La víctima, junto a su esposa, se despertaron a las 2:00 am producto del estallido de la unidad y salieron con baldes de agua para tratar de apagar las llamas y evitar que el foco ígneo se propagara. Posteriormente llegaron al lugar personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policia de Neuquén para tareas de peritaje.

Esta tragedia representa un daño significativo para la economía del propietario del rodado y su familia, ya que lo utilizaban para prestar servicios sanitarios de desagote al área de Bienestar Social de la Municipalidad de Añelo. Ávila, expresó a Diario Rio Negro que finalizó de pagar el camión hace dos meses, por un monto de 90 millones de pesos.

El hombre pidió ayuda a las autoridades locales, ya que este ataque lo despojó de su única fuente laboral. Es un vecino que llegó a la localidad hace 16 años y no percibe ingresos por jubilación o subsidios. Esta situación crítica, además, se agrava producto del servicio de seguros que posee el dueño del rodado, que solo cubre daños contra terceros pero no está cubierto ante daños por incendio.

A la espera de precisar las causales del hecho y la identificación de los autores, fuentes judiciales locales revelaron a este medio que se espera para este miércoles la llegada de la Fiscal del Ministerio Público Fiscal (MPF), Eugenia Titanti, que ha intervenido últimamente en casos de narcotráfico y homicidios en la región Vaca Muerta.