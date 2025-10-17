El FMI valoró el swap de Estados Unidos para «estabilizar los mercados» y pidió «impulsar» las reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) argentino del 4,5% para el año en curso, con una inflación anual estimada en 28%. Aunque advirtió al Gobierno de Javier Milei: «Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital».

Así, señaló el organismo en el informe Perspectivas Económicas Mundiales este viernes, difundido por Ámbito Financiero. Respecto a la Argentina destacó la implementación de un «ambicioso paquete de medidas orientadas al mercado, reformas para impulsar la productividad y el crecimiento».

El documento y las declaraciones del director del FMI para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, subrayó que las reformas se han enfocado en eliminar barreras comerciales, levantar estrictas regulaciones financieras y modificar normativas en el mercado laboral y de productos.

Valdés también señaló que el respaldo del Tesoro de Estados Unidos está contribuyendo a la estabilización de los mercados, y ratificó el compromiso del FMI de trabajar con ambas partes para consolidar la estabilidad y el crecimiento en Argentina.

El swap de Estados Unidos complementa el programa del Fondo para «estabilizar los mercados»

El FMI valoró el respaldo de Estados Unidos a la economía argentina, asegurando que su apoyo es clave para la estabilidad del país. «El apoyo del Tesoro de los Estados Unidos está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa de respaldo del Fondo Monetario Internacional», sostuvo Valdés. El funcionario se refirió específicamente al swap de monedas recientemente acordado entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos.

Valdés también extendió el agradecimiento del FMI a otros socios multilaterales que colaboran en la asistencia financiera a Argentina. «Agradecemos el apoyo de nuestros socios, esto incluye el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y también a los Estados Unidos», señaló el directivo ante una consulta de Ámbito Financiero. La mención subraya la coordinación de esfuerzos internacionales para sostener la estabilidad económica del país.

El alto funcionario del FMI, en lo que constituyó su última conferencia como responsable de la región, enfatizó la dedicación de la entidad al proceso. Afirmó que el personal del Fondo ha estado «muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro de Estados Unidos a lo largo de este proceso», lo que evidencia la intensidad de las negociaciones y la coordinación entre las partes.

Asimismo, ratificó el compromiso del organismo: «Estamos comprometidos en trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina».

En la misma línea, el FMI insistió en la necesidad de que el país mantenga la consistencia en su política macroeconómica. Consultado sobre la falta de acumulación de reservas, Valdés aseveró que el objetivo es lograr «un conjunto consistente de políticas macroeconómicas». Esto implica no solo acciones para reducir la inflación y acumular reservas, sino también impulsar «políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido en Argentina».

Finalmente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reforzó el mensaje de apoyo a través de redes sociales. Bessent, quien calificó la ayuda como un «auxilio excepcional», confirmó que el Tesoro compró pesos en el mercado de cambios argentino. «El Tesoro está monitoreando todos los mercados y nosotros tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y fuerza para estabilizar Argentina», sentenció el funcionario, al tiempo que remarcó que se mantienen en «estrecha comunicación con el equipo económico de la Argentina».

Una a una, las reformas valoradas por el FMI

El FMI sostuvo que Argentina ha enfrentado históricamente impedimentos estructurales al crecimiento, mencionando un deterioro en la calidad regulatoria y la gobernanza entre 2010 y 2022. Por ello, el organismo considera que los esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco monetario e impulsar reservas son esenciales para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital.

El análisis del FMI identificó y valoró varias áreas de reformas implementadas por el Gobierno de Javier Milei:

Comercio y regulaciones: se mencionan la reducción de tarifas y barreras comerciales no arancelarias, la simplificación de procedimientos aduaneros mediante la digitalización y la flexibilización de las restricciones cambiarias.

se mencionan la reducción de tarifas y barreras comerciales no arancelarias, la simplificación de procedimientos aduaneros mediante la digitalización y la flexibilización de las restricciones cambiarias. Inversiones: La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) ya ha asegurado compromisos por más de 15 mil millones en inversión extranjera directa, principalmente en energía y minería.

La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( ) ya ha asegurado compromisos por más de en inversión extranjera directa, principalmente en energía y minería. Sector Financiero y de Productos: Se destaca la eliminación de controles en las tasas de interés y la derogación o modificación de más de 1.000 regulaciones en sectores clave como petróleo, gas, minería, electricidad y transporte.

Se destaca la eliminación de controles en las tasas de interés y la derogación o modificación de en sectores clave como petróleo, gas, minería, electricidad y transporte. Estructura del Estado: Las medidas incluyeron la racionalización de entidades públicas, el cierre de fondos fiduciarios y la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas. El FMI también valoró la iniciativa de «burocracia cero» para reducir trámites.

El organismo concluyó que, si estas reformas se mantienen y profundizan, se podrían generar «ganancias significativas a mediano plazo al abrir la economía argentina, mejorar la calidad y previsibilidad del régimen regulatorio y tributario».

Proyecciones a mediano plazo y expectativas de estabilidad

En sus proyecciones para el mediano plazo, el FMI anticipa que el crecimiento del PBI se moderaría del 4,5% este año a un 4% en 2026. Respecto a la inflación, proyecta una caída desde alrededor del 28% a finales de 2025 a un rango de 7-12% a finales de 2026.

En cuanto al apoyo externo, Valdés reiteró que el FMI está «comprometido en trabajar con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en Argentina». Por su parte, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, confirmó el monitoreo activo de los mercados y la capacidad de la entidad para «actuar con flexibilidad y fuerza para estabilizar Argentina».