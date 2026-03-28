Consultoras anticipan un repunte inflacionario en marzo 2026: el índice podría estar en torno al 3%

Las primeras estimaciones privadas anticipan que la inflación de marzo de 2026 podría superar el 3%, en un contexto marcado por tensiones internacionales y aumentos en precios regulados. De confirmarse, sería el primer registro con ese número desde marzo del año pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 3,7%.

La inflación de marzo 2026 podría volver a empezar con 3%

Diversas consultoras coincidieron en ubicar la suba de precios del tercer mes del año en un rango que va del 2,8% al 3,2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de los meses previos. El dato marcaría un quiebre en la tendencia de desaceleración que venía mostrando la inflación en el inicio del año.

Uno de los factores clave detrás de este repunte es el aumento en el precio de los combustibles, especialmente la nafta, que registró subas durante las primeras tres semanas de marzo. Este incremento no solo impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, sino que también presiona sobre los costos logísticos y de producción.

Desde la consultora EcoGo proyectaron una inflación cercana al 3% y señalaron que, a diferencia de meses anteriores, los alimentos no están siendo el principal motor de los aumentos. En cambio, advirtieron que otros componentes están empujando el índice al alza.

En la misma línea, Fundación Libertad y Progreso indicó que, si bien hacia fines de febrero y comienzos de marzo se observaba una desaceleración, en la tercera semana del mes se produjo un salto. Este cambio estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento del combustible y su efecto en cadena sobre otros precios, lo que llevó a estimar una inflación en torno al 2,9% o incluso cercana al 3%.

Las proyecciones de LCG también se ubican en niveles similares. La economista Melisa Sala le dijo a La Nación que el IPC de marzo podría ubicarse entre el 2,8% y el 2,9%, en línea con el consenso del mercado.

Por su parte, la consultora Empiria proyectó una inflación algo más elevada, cercana al 3,2%. Según explicaron, marzo suele ser un mes con mayor presión inflacionaria debido a factores estacionales, como el incremento en las cuotas escolares.

Desde Equilibra fueron más categóricos y afirmaron que la inflación de marzo “empezará con 3”. Argumentaron que el dato estará impulsado tanto por el aumento en educación —habitual en el inicio del ciclo lectivo— como por la suba de precios regulados, entre ellos tarifas de servicios públicos y combustibles.

En tanto, Abeceb también revisó sus proyecciones al alza y estimó que la inflación se ubicará entre el 3,1% y el 3,2%. La consultora explicó que semanas atrás esperaba un registro inferior al 3%, pero que la aceleración en alimentos, especialmente en carnes y lácteos, junto con el shock petrolero derivado del conflicto en Medio Oriente, modificaron el escenario.

Así, marzo aparece como un mes bisagra para la dinámica inflacionaria, en el que confluyen factores locales e internacionales que podrían interrumpir, al menos de forma transitoria, el proceso de desaceleración de precios.

Con información de La Nación