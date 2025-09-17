Cotizaciones del dólar este miércoles 17 de septiembre 2025: oficial, blue y financieros hoy

Dólar hoy: la cotización del dólar opera en alza este miércoles 17 de septiembre de 2025, en una jornada de alta tensión financiera marcada por movilizaciones y la expectativa sobre nuevas medidas del Ministerio de Economía. Seguí acá el precio del dólar oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

Las cotizaciones del dólar de este miércoles 17 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.455 para la venta

$1.455 para la venta Dólar Oficial: $1.480 en el Banco Nación

$1.480 en el Banco Nación Dólar MEP: $1.469,91

$1.469,91 Dólar CCL: $1.482,49

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: miércoles 17 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación abre su jornada en $1.430 para la compra y en $1.480 para la venta, este miércoles 17 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este miércoles 17 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1480 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1420 1482 Banco BBVA 1435 1485 Banco Supervielle 1438 1488 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Santander 1440 1480 Banco Galicia Más 1430 1480 Banco Credicoop 1435 1485 Banco Macro 1430 1490 Banco Piano 1435 1495 Banco BPN 1425 1485

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en en $1.425 para la compra y en $1.485 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: miércoles 17 de septiembre 2025

El dólar blue mantiene su actividad estable este miércoles 17 de septiembre 2025, cotizando en:

Para la compra: $1.435

Para la venta: $1.455

Por su parte, los dólares financieros operan este miércoles 17 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.469,91

Dólar CCL:

Apertura: $1.482,49

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.924 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.