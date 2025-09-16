Mercado cambiario: así abre el dólar en bancos este martes 16 de septiembre 2025

El dólar cerró ayer al alza, marcando una nueva suba que genera expectativa para la apertura del mercado este martes 16 de septiembre 2025. En un clima de atención sobre las próximas medidas económicas del gobierno de Javier Milei, los dólares financieros como el MEP y el CCL también operan en alza. A continuación, la cotización hoy de cada tipo de cambio.

Las cotizaciones del dólar de este martes 16 de septiembre 2025 son:

Dólar Blue: $1.455 para la venta

$1.455 para la venta Dólar Oficial: $1.475 en el Banco Nación

$1.475 en el Banco Nación Dólar MEP: $1.464,46

$1.464,46 Dólar CCL: $1.475,32

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: martes 16 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación inicia en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, este martes 16 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este martes 16 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1395 1477 Banco BBVA 1435 1485 Banco Supervielle 1430 1480 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Santander 1440 1480 Banco Galicia Más 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1430 1495 Banco Piano 1425 1485 Banco BPN 1420 1490

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en en $1.420 para la compra y en $1.490 para la venta, superando en el inicio de la ronda el techo de la banda.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: martes 16 de septiembre 2025

El dólar blue inicia su actividad este martes 16 de septiembre 2025 cotizando en:

Para la compra: $1.435

Para la venta: $1.455

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 16 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.479,96

Dólar CCL:

Apertura: $1.485,59

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.917,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.