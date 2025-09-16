El gobierno de Javier Milei amplía la emisión de títulos ajustados al dólar para canje con el BCRA

El Tesoro Nacional realizó un canje de deuda con el Banco Central, mediante el cual entregará nuevas LELINK —letras ajustadas al dólar— a cambio de las LECAP en pesos que el organismo monetario mantenía en cartera. El objetivo del gobierno de Javier Milei es aliviar vencimientos inmediatos y reordenar el programa financiero.

A través de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 31 de octubre de 2025 (LELINK D31O5) por hasta u$s2.500 millones de valor nominal.

La medida permitirá concretar una operación de canje con el BCRA, que entregará sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de septiembre de 2025 (LECAP S30S5) a cambio de las nuevas LELINK.

Según la resolución, la operación se celebró el 12 de septiembre. Los precios de ambos instrumentos se definieron con referencia a las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), tomando las cotizaciones vigentes antes de las 13:30 horas del día del canje.

La transacción se enmarca en los límites de endeudamiento establecidos en la Ley de Presupuesto 27.701. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, firmaron la norma, destacando que el vencimiento “opera dentro de este ejercicio» fiscal.

Javier Milei insistió en equilibrio fiscal: presentó un Presupuesto 2026 con superávit

El presidente, Javier Milei, presentó este lunes el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 2026 basado en el equilibrio fiscal, con el objetivo de eliminar la inflación y generar recursos para garantizar el pago de los servicios de la deuda.

El jefe de Estado exhortó a gobernadores y legisladores a acompañar la iniciativa en el Congreso Nacional y le solicitó a la población que acompañe el esfuerzo porque «lo peor ya pasó”.

El presidente Javier Milei. Foto: Gentileza.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio fiscal”, afirmó el primer mandatario. Milei comunicó su propuesta de ingresos y gastos durante una Cadena Nacional que se difundió esta noche, pero que fue grabada en horas de la tarde en la Casa de Gobierno.

“Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga del desencanto en el que vivimos desde hace décadas”, sostuvo el presidente.