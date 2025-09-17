Elecciones 2025: Javier Milei convocó a una reunión de gabinete mientras Diputados debate los vetos de su gobierno

El presidente Javier Milei regresa de Paraguay esta tarde para dedicarse de lleno a la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre. Al llegar a la Casa Rosada, encabezará una reunión de Gabinete para coordinar tanto la estrategia de campaña como la gestión de gobierno en estas semanas cruciales.

El presidente Javier Milei encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada a las 16 horas, en la que se espera la asistencia de Guillermo Francos, Santiago Caputo y la mayoría de los ministros.

Quien no asistirá será Martín Menem ya que estará presente en la sesión de Diputados que se lleva adelante desde el mediodía. Se trata de una sesión crucial que trata los vetos a la Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras la mesa política, qué se sabe de la reunión de gabinete que convocó Javier Milei en pleno debate de Diputados

Aunque el temario de las reuniones de Gabinete no es público, la agenda suele estar influenciada por las decisiones de la «mesa política nacional», un grupo reducido que incluye al presidente Javier Milei y a sus seis funcionarios más cercanos.

En la reunión de este círculo de confianza, que se llevó a cabo el lunes pasado, se definieron dos puntos clave:

Hacer un último esfuerzo para conseguir apoyo en la sesión de Diputados de hoy.

para conseguir apoyo en la sesión de Diputados de hoy. Acordar las primeras apariciones públicas del Presidente en la campaña electoral de cara a octubre.

El presidente Javier Milei iniciará sus recorridos de campaña en la provincia de Córdoba, tal como se había anticipado. Luego, podría dirigirse a Mendoza y Santa Fe.