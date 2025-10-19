Crecieron los patentamientos de autos y motos en Río Negro

Crecieron más de un 63% los patentamientos de vehículos en septiembre. Archivo

Los patentamientos de automóviles, motovehículos, vehículos de transporte y de carga crecieron en septiembre en la provincia de Río Negro, con 1.791 nuevos registros en total.

Según datos del Indec, a nivel país el patentamiento aumentó en septiembre respecto del mismo mes del año anterior y en un 46% en el acumulado anual, con poco más de 100.000 unidades inscriptas en el último mes y unas 332.000 en el tercer trimestre.

En Río Negro el panorama no escapa al nacional excepto en un tipo de vehículos: la maquinaria agrícola, vial e industrial que solo tuvo 5 vehículos registrados, marcando así un brusco descenso de -54,5% respecto de septiembre de 2024. También el registro de acoplados fue bajo, con solo 12 unidades, lo que significó un 20% menos que el noveno mes del año anterior.

Los datos positivos de los registros de vehículos y motovehículos

En materia de automóviles, la provincia registró 642 vehículos en el noveno mes del año, un 63,4% respecto del mismo mes del año pasado. Esa cifra significó un 1,7% del total de automóviles patentados en todo el país.

Los motovehículos estuvieron en alza también aunque en menor medida de otros meses. En septiembre los patentamientos de este tipo de vehículos que pueden ser ciclomotores, motocicletas, motocarros, motonetas, triciclos y cuatriciclos, llegaron a 801, superando así a los automóviles (21,4% variación interanual).

En la provincia se detectó además una suba respecto del año anterior en la cantidad de vehículos de transporte y de carga registrados el último mes, con 331 unidades.