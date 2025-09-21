Crecimiento en las exportaciones agroindustriales: el campo liquidó US$32.426 millones

Las exportaciones agroindustriales acumulan un ingreso de US$32.426 millones entre enero y agosto de 2025, lo que implica un crecimiento del 4,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según reveló el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El reporte detalló que las exportaciones del sector en el octavo mes del año totalizaron US$4.651 millones en agosto, lo que representa un incremento de US$935 millones en relación con agosto de 2024.

Los complejos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones en agosto fueron:

Girasol, Carne y cuero vacuno y Maíz. En tanto que respecto a los que experimentaron el mayor crecimiento relativo se destacan: Cítricos (excluyendo limón), Alfalfa y Girasol.

Seis de cada diez dólares que ingresan al país provienen del campo

En este marco, desde CAA puntualizaron en el informe que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) “se elevó 4,6% respecto al nivel del mes anterior, y se ubicó 11% por debajo del promedio de 2024”.

El ingreso de dólares al país por medio de los envíos agroindustriales al exterior es seguido de cerca por el Gobierno, especialmente en el actual contexto de tensión cambiaria donde aumenta la necesidad de conseguir divisas para reforzar las reservas y hacer frente a la presión alcista del tipo de cambio.

Las exportaciones del sector representan cerca del 61% del total de la Argentina, lo que significa que 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de la cadena agroindustrial. Los granos y sus derivados concentran la mayor parte de los envíos agroindustriales al exterior con un total del 69,2%.

Con Agencia de Noticias Argentinas.