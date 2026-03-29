El Gobierno sale a inyectar pesos en el mercado interno para reactivar el consumo y el dólar

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan económico con el objetivo central de inyectar pesos en el mercado interno. La estrategia oficial busca darle un rápido envión al consumo masivo y, al mismo tiempo, lograr sacar al dólar de su piso actual. Estas medidas intentan revertir el severo freno económico que afecta a distintos sectores productivos del país desde el año pasado.

Según la información analizada por Pablo Wende en Infobae, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió avanzar con una baja de 5 puntos en los encajes bancarios. Esta determinación liberará unos $2,6 billones para las entidades financieras, fomentando el demorado proceso de remonetización.

Además, tras adquirir unos $3.500 millones en el primer trimestre, la autoridad monetaria espera aumentar esa cifra en un 50% durante los próximos meses.

El impacto inicial de estos recientes anuncios ya se sintió levemente en el mercado cambiario, donde la cotización oficial saltó desde los $1.390 hasta los $1.405. Sobre esta compleja dinámica y el retraso cambiario, el ministro de Economía Luis Caputo fue contundente al advertir: «Si no estuviéramos comprando, el dólar se iría a $1.200 o incluso menos».

Aún así, tanto el titular del Palacio de Hacienda como el presidente Javier Milei prefieren mantener una extrema cautela para evitar corridas futuras.

La desaceleración de la inflación y la economía a dos velocidades

En medio del impacto por la reciente suba del 20% en los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente, los analistas estiman que la inflación de marzo rondará encima del 3%. De esta forma, abril se proyecta como el primer mes en casi un año donde se registraría una baja mensual en la variación de precios.

Mientras las variables financieras se acomodan en un plano de gran incertidumbre, la actividad económica continúa marchando a dos velocidades muy marcadas. Y es que, mientras comerciantes hablan de la caída de las ventas, desde el Gobierno destacan el «consumo récord».

Teniendo en cuenta el último dato de nivel de actividad que difundió el Indec, que siguió positivo, se puede entrever la ayuda de sectores que vienen en pérdida.

“De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen +15,3% respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan -4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno”, precisaron desde la consultora Invecq.

Frente a este escenario de consumo mixto, los distintos pronósticos sobre la evolución del PBI coinciden en que será un año de crecimiento traccionado por el sector energético y una muy buena cosecha gruesa.

Las proyecciones de las consultoras privadas estiman una mejora general que oscilará entre un 2% y un 4%. El éxito final de estas proyecciones dependerá estrictamente de la reacción que muestre el mercado interno a la nueva inyección de pesos.