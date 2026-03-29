El Gobierno destacó que los salarios de los trabajadores estatales fueron los que más cayeron: «La casta tiene miedo»

El gobierno de Javier Milei mantiene una sólida defensa de la mejora de los ingresos de los trabajadores durante su gestión. Ante las críticas durante la apertura de sesiones en el Congreso, el presidente aseveró que los salarios se triplicaron en dólares. En este sentido, ante el debate sobre el contexto de los sueldos en redes sociales, el jefe de Estado señaló que los grandes perdedores en realidad son los del ámbito público y sentenció: «La casta tiene miedo».

El presidente compartió un gráfico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a través de sus redes sociales que compara la evolución los salarios del sector público, privado y no registrado.

Según el análisis en base a datos del Indec, los salarios de los trabajadores estatales tuvieron una pérdida del poder adquisitivo 17,9% desde que asumió Milei, mientras que el del sector privado registraron una pérdida del 2,3%. El sector informal, por su parte, mostró una mejora del 28,2%.

Asimismo, mirando el dato en profundidad, en el mismo periodo y en términos reales, los salarios públicos provinciales cayeron un 10,3% mientras que los salarios públicos nacionales lo hicieron un 35,8%.

«La casta tiene miedo…!!! Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño», resaltó el mandatario y precisó que «la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible».

La casta tiene miedo…!!!

Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.

Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026

El bajo ingreso de los trabajadores públicos también fue resaltado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En medio de las repercusiones por el fallo favorable para Argentina en el juicio por YPF, el funcionario destacó que «ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares«, en referencia al equipo legal de la Procuración que defendieron la causa estatal en Estados Unidos. «Heroes», los felicitó Sturzenegger.

Felicitaciones Presidente @JMilei: su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes! VLLC! https://t.co/Gm0QqnOLcj — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 27, 2026

El propio Milei ya venía refiriéndose a la temática sueldos convocando a quienes no se sentían a gustos con sus ingresos a mudarse a Neuquén para conseguir algún trabajo relacionado a Vaca Muerta.

También en X (ex Twitter), el presidente replicó la reflexión de un usuario sobre su filosofía laboral, cuya voz en off estaba acompañada por imágenes de la cuenca neuquina. «Añelo. Vaca Muerta. Argentina será próspera», dice la publicación.



«Yo por lo menos en lo laboral tengo una sola filosofía. ¿No te gusta lo que te pagan? Andate a otro lado. ¿No te da el cuero para irte a otro lado? Cerrá el culo y agradecé que tenés trabajo«, sentencia el video que compartió el jefe de Estado.

«¿No te alcanza? ¿Ahora estás desconforme? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que aceptes la negociación cuando fuiste desesperado a buscar laburo porque te estabas comiendo los mocos«, añade el audio.

Por último, el video también recomienda a quienes quieran aumentar sus ingresos a que mejoren sus habilidades y ofrecer un servicio distinto. «Y si no seguí siendo un mediocre y echándole la culpa a los demás. Es muy sencillo», concluye el mensaje que reposteó en sus redes .

Milei aseguró que los salarios se triplicaron en dólares

En la apertura de sesiones en el Congreso, mientras discutía a los gritos con la oposición, el presidente aseguró que los salarios se triplicaron en dólares desde que asumió en diciembre de 2023.

Según recunstruyó el sitio Chequeado a partir del valor del dólar Contado con Liquidación (CCL) y la evolución de la inflación de la Argentina y los Estados Unidos, los sueldos medidos en la moneda norteamericana pasaron de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025 (según el último dato disponible).

Sin embargo, Joan Manuel Vezzato, analista del think tank Fundar, indicó al medio ya citado que “medir los salarios en dólares oculta algo clave del salario que es entender la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con él. Para decirlo sencillo, así como el salario privado registrado en dólares subió desde que asumió Milei también subieron considerablemente los precios de los bienes y servicios que los trabajadores y sus familias consumen”.

A partir de estos datos, señalaron que desde noviembre 2023 a noviembre 2025 hubo un aumento del 141% con respecto a la cantidad de dólares que una persona podía comprar con su salario, pero en términos de cuántos bienes y servicios podía cubrir incrementó un 17%.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en el arranque de 2026

El inicio del año trajo un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores argentinos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec), los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación durante el primer mes de 2026.

A partir de los últimos datos brindados por el organismos, se supo que el índice de salarios registrados marcó un incremento del 2% en enero. De esta manera, los ingresos formales evolucionaron muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicó en un 2,9% en el mismo período.

Asimismo, el desempeño de las remuneraciones resultó sumamente dispar según las distintas áreas de la economía nacional. El sector privado registrado mostró un alza del 2,1%, mientras que el sector público apenas registró un leve avance del 1,8%.

Por su parte, el segmento privado no registrado encabezó las subas con un 4,4%, aunque este número informal presenta un rezago estadístico de cinco meses.

Al analizar la comparación interanual, el índice general de salarios registrados exhibió una suba del 29%. Este porcentaje también se posicionó por debajo de la variación anual de la inflación, que alcanzó un implacable alza del 32,4%. Dentro de esta medición oficial, el ámbito privado formal tuvo una variación del 28,5% y el sector público llegó al 30%.

La evolución salarial de los últimos cien meses demuestra un deterioro estructural crónico en la economía nacional.

A partir de los datos del Indec, desde infobae precisaron que desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2025, el sueldo neto promedio del sector privado tuvo un vertiginoso aumento nominal del 7.529%. Sin embargo, durante ese mismo extenso lapso el IPC subió un 8.509%, superando a las remuneraciones por 980 puntos porcentuales.

Esta enorme diferencia implica una dolorosa caída del 11,38% en el poder adquisitivo promedio de los empleados formalizados.

La pérdida real de los ingresos se agrava notoriamente al evaluar la canasta de productos básicos, que pasó de costar $3.520 en 2017 a valer $325.370 a fines del año pasado. Mientras que antes el salario permitía adquirir casi seis canastas, hoy ese sueldo promedio solo alcanza para comprar poco menos de cinco. En términos porcentuales, implica una reducción del 17,4% en la capacidad de compra respecto a casi 10 años atrás.